Robert Plant: Η φωνή των θρυλικών Led Zeppelin έρχεται το καλοκαίρι για συναυλία στην Ελλάδα στο Sani Festival
Θα ανοίξει το πρόγραμμα του φετινού Sani Festival, στην Χαλκιδική
Μια σημαντική προσωπικότητα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η φωνή των θρυλικών Led Zeppelin, ο σπουδαίος Robert Plant, θα βρεθεί το καλοκαίρι στη χώρα μας προκειμένου να δώσει μια συναυλία, στις 11 Ιουλίου, στην Χαλκιδική, στο πλαίσιο του φετινού Sani Festival.
Ο Robert Plant θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής. Ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή, που εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως, από τη θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως τη διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία.
Τον Σεπτέμβριο του 2025, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Saving Grace», το οποίο γνώρισε εξαιρετική υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το άλμπουμ περιλαμβάνει δέκα επανεκτελέσεις τραγουδιών που εκτείνονται από παραδοσιακές μελωδίες έως gospel, blues και rock, και αποτελεί τον πυρήνα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας, με διθυραμβικά σχόλια διεθνώς. Η καλλιτεχνική πορεία του Robert Plant χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση και τόλμη. Ενδεικτική είναι η πολυβραβευμένη με Grammy συνεργασία του με την Alison Krauss το 2009, μια σύμπραξη που απέσπασε διεθνή αναγνώριση και επιβεβαίωσε τη διαχρονική του καλλιτεχνική αξία και την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζεται.
Μαζί με τον Robert Plant θα εμφανιστoύν στη σκηνή το συγκρότημα Saving Grace, με το οποίο συνεργάζεται από το 2019, και η χαρισματική Suzi Dian
