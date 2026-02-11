musicAeterna byzantina: Δύο κατανυκτικές συναυλίες βυζαντινής μουσικής σε Βουλιαγμένη και Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στον Ι.Μ. Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη και στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στις 19 και 20 Φεβρουαρίου αντίστοιχα - Η χορωδία έχει καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θεόδωρο Κουρεντζή και χοράρχη τον Αντώνιο Κουτρουπή

musicAeterna byzantina θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19.30, με τίτλο «Αγαπήσω Σε Κύριε Μου».



Υπό το φως των κεριών, με κατανυκτικές φωνές και φως Ιλαρόν, η βυζαντινή χορωδία musicAeterna byzantina, με ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Θεόδωρο Κουρεντζή, θα υμνήσει τον Πατέρα και Υιόν, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και ύμνους που σπάνια ακούγονται στις ιερές ακολουθίες όπως το «Εισελεύσομαι», «Ο τον αμπελώνα φυτεύσας», «Τεριρέμ» κ.α.



Συντελεστές: Χοράρχης | Αντώνιος Κουτρουπής, Μαΐστωρ του Οικουμενικού Θρόνου



Σολίστ | Γρηγόριος Ζάρκος



Χορωδία | musicAeterna byzantina, 22 επαγγελματίες χορωδοί από Αθήνα & Θεσσαλονίκη







Είσοδος Ελεύθερη



Πληροφορίες Συναυλιών:

• Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 19.00, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Βουλιαγμένη | Χάρτης

Κλείσιμο



Υπό την Αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών & της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης.



Η musicAeterna byzantina

Η musicAeterna byzantina ιδρύθηκε το 2018 από τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, ως μέλος της «οικογένειας» της musicAeterna. Απαρτίζεται από πτυχιούχους Έλληνες επαγγελματίες χορωδούς, διακεκριμένους για την καθαρότητα της φωνής, την αυθεντικότητα του ύφους και την εσωτερική ερμηνευτική ένταση. Στα οκτώ χρόνια της ύπαρξής της, η χορωδία έχει πείσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά και αυστηρά ακροατήρια, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2021.



a θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες βυζαντινής μουσικής στον Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 19.00 και στοντην Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19.30, με τίτλο «Αγαπήσω Σε Κύριε Μου».Υπό το φως των κεριών, με κατανυκτικές φωνές και φως Ιλαρόν, η βυζαντινή χορωδία musicAeterna byzantina, με ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή τονθα υμνήσει τον Πατέρα και Υιόν, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και ύμνους που σπάνια ακούγονται στις ιερές ακολουθίες όπως το «Εισελεύσομαι», «Ο τον αμπελώνα φυτεύσας», «Τεριρέμ» κ.α.Χοράρχης | Αντώνιος Κουτρουπής, Μαΐστωρ του Οικουμενικού ΘρόνουΣολίστ | Γρηγόριος ΖάρκοςΧορωδία | musicAeterna byzantina, 22 επαγγελματίες χορωδοί από Αθήνα & ΘεσσαλονίκηΔιάρκεια | 70 λεπτάΕίσοδος Ελεύθερη• Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 19.00, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Βουλιαγμένη | Χάρτης• Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19.30, Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ραγκαβά | ΧάρτηςΥπό την Αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών & της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης.Η musicAeterna byzantina ιδρύθηκε το 2018 από τον διεθνώς καταξιωμένο μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή, ως μέλος της «οικογένειας» της musicAeterna. Απαρτίζεται από πτυχιούχους Έλληνες επαγγελματίες χορωδούς, διακεκριμένους για την καθαρότητα της φωνής, την αυθεντικότητα του ύφους και την εσωτερική ερμηνευτική ένταση. Στα οκτώ χρόνια της ύπαρξής της, η χορωδία έχει πείσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά και αυστηρά ακροατήρια, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ το 2021.

Το σύνολο εστιάζει στην τελειοποίηση του ηχοχρώματος, στον φωνητικό έλεγχο, στο αυστηρό εκκλησιαστικό ύφος, και κυρίως στη μυσταγωγική δύναμη της ερμηνείας.



Χοράρχης της είναι ο Αντώνιος Κουτρουπής, απόφοιτος του Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης και πρώην Πρωτοψάλτης επί πέντε έτη στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βενετίας. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος του έχει απονείμει το Οφφίκιο του Άρχοντος Μαΐστορος του Οικουμενικού Θρόνου.



Συμμετοχές: Ντιάγκιλεφ Φεστιβάλ, 2019 Sainte Chapelle de Paris – Opera Φεστιβάλ, 2019, Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ, Αύγουστος 2021, Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, Σεπτέμβριος 2024, 3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Απρίλιος 2025, Φεστιβάλ Κουφονησίου, 5 χιλιετίες ελληνικού ήχου, Σεπτέμβριος 2025.

Μέγας Δωρητής της musicAeterna byzantina: «ΑΙΓΕΑΣ» ΑΜΚΕ