ΕΚΚΟΜΕΔ: Στηρίζει τον ελληνικό κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία

Κλείσιμο

Τοστηρίζει την επόμενη πενταετία τουκαι την οπτικοακουστική δημιουργία με μια συνεκτική μεταρρύθμιση, το2026, ύψους 1,8 εκατ. €.Το ΕΚΚΟΜΕΔ επενδύει σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό οπτικοακουστικό οικοσύστημα, ενισχύοντας την ποιοτική ανάπτυξη φεστιβάλ, τη δικτύωση επαγγελματιών, την παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και τη διάχυση της ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.Στο νέο πλαίσιο, οι δράσεις διανομής και προώθησης αποσπώνται από το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας και πλέον αποκτούν ξεχωριστό, αυτόνομο κανονισμό, στο πλαίσιο των Επιλεκτικών Προγραμμάτων ΕΚΚΟΜΕΔ.– Ενίσχυση Εγχώριων Φεστιβάλ Κινηματογράφου: αποτελεί τον κύριο άξονα στήριξης των φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας, τα οποία διακρίνονται σε 3 κατηγορίες βάσει ποσοτικών κριτηρίων:: Διεθνή, εμβληματικά φεστιβάλ, με αναγνωρισμένο κύρος και τεκμηριωμένη διεθνή παρουσία,: Περιφερειακά και τοπικά φεστιβάλ, με εθνική απήχηση και σαφές καλλιτεχνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα,: Τοπικά ή/και θεματικά φεστιβάλ, που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και την αποκέντρωση της πολιτιστικής δραστηριότητας.– Δράσεις Επαγγελματικών Ενώσεων & Θεσμών: νέος άξονας που ενισχύει την εξωστρέφεια και τη συνεργασία επαγγελματικών ενώσεων, σωματείων και θεσμικών φορέων του οπτικοακουστικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει:– Δράσεις Εξωστρέφειας Επαγγελματικών Φορέων και Ενώσεων– Greece A(V)broad: πρόγραμμα διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας ελληνικών φεστιβάλ και δράσεων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.– Ανάδειξη της Ελληνικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατηγορίες:– AV Fusion (Δράσεις Οπτικοακουστικής Σύζευξης): νέα κατηγορία που στηρίζει φεστιβάλ και δράσεις στην τομή κινηματογράφου, ψηφιακών τεχνών, μουσικής, performance, εικαστικών, αρχειακών μορφών και immersive τεχνολογιών.Κατηγορία ΙΙ- Το ΕΚΚΟΜΕΔ στην Ελλάδα και στον Κόσμο: για τις συμμετοχές σε διεθνείς αγορές, φεστιβάλ και διασυνδέσεις με διεθνείς οργανισμούς.Το φετινό πρόγραμμα εισάγει μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων, που αναβαθμίζουν το χρηματοδοτικό σύστημα των ελληνικών οπτικοακουστικών τεχνών:1. Νέα προγράμματα:• Δράσεις Εξωστρέφειας Επαγγελματικών Φορέων και Ενώσεων• AV Fusion: Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά χρηματοδοτική κατηγορία για υβριδικές οπτικοακουστικές τέχνες, εναρμονισμένη με τις διεθνείς τάσεις.• Greece A(V)broad: Νέο πρόγραμμα εξωτερικής πολιτιστικής δράσης, σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, για την προβολή ελληνικών φεστιβάλ και δημιουργών σε πόλεις του εξωτερικού.2. Νέες κατηγορίες χρηματοδοτικής στήριξης:• Future is Here –Πράσινες και τεχνολογικές δαπάνες (βιώσιμη κινηματογραφία, XR/VR, ψηφιακές εφαρμογές).• Access for All – ολοκληρωμένες δαπάνες προσβασιμότητας για κοινό και δημιουργούς.