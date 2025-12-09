Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Μαρίνα Σπανού: Επιστροφή στη σκηνή με μια χειμωνιάτικη συναυλία
Πού και πότε θα εμφανιστεί ζωντανά η δημοφιλής ερμηνεύτρια - τραγουδοποιός της νέας γενιάς
Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές τραγουδοποιούς – ερμηνεύτριες της νέας γενιάς που έφερε φρέσκο αέρα στο ελληνικό τραγούδι. Για τη Μαρίνα Σπανού ο λόγος η οποία, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και μία εκρηκτική ζωντανή εμφάνιση στο Λονδίνο επιστρέφει στη σκηνή, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Club για γιορτινή μουσική βραδιά.
«Εκεί που οι πεζόδρομοι και τα ταξίδια δεν τελειώνουν, εκεί που η πόλη θα βράσει ξανά και θα ηχούν μουσικές που μας θυμίζουν τις Αυγουστιάτικες μας υποσχέσεις, εκεί που μετράμε τις νέες εποχές σε αυτοσχέδιους ουρανούς και σε καινούργιους χορούς, εκεί σε περιμένω» γράφει η ίδια προσκαλώντας το κοινό σε μια νέα μουσική συνάντηση.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
