Οι Δημοκράτορες του Γιάννη Αποσκίτη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου
Η νέα παράσταση του ανήσυχου Γιάννη Αποσκίτη στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, είναι μια εξωφρενική μαύρη κωμωδία πάνω στην παρανοϊκή πολιτική επικαιρότητα
Μία νέα παράσταση, προϊόν της νέας, ανατρεπτικής, γενιάς δημιουργών συζητιέται όλο και πιο συχνά στην πόλη. Ο ανατρεπτικός συγγραφέας Γιάννης Αποσκίτης, σε συνέχεια των σκέψεων του πάνω στην άκρως ακατανόητη πολιτική επικαιρότητα που ξεπερνάει και την πιο τρελή φαντασία, μετά τους Προβοκάτορες που παρουσιάστηκαν το 2022 στην Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών του Εθνικού Θεάτρου, επιστρέφει στο φανταστικό κράτος της Ωρυγίας για τη νέα του σκοτεινή φάρσα, τους «Δημοκράτορες», γράφοντας και σκηνοθετώντας.
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος μιας άτυπης πολιτικής τριλογίας, σε μορφή εξωφρενικής μαύρης κωμωδίας, εμπνευσμένο από το διήγημα «Το σύστημα του Καθηγητή Πίσσα και του Δόκτορος Φτερά» του Έντγκαρ Άλαν Πόε. Ο φοιτητής ψυχιατρικής, Τζον Ντοε, επισκέπτεται την Κλινική Νιούμαν, όπου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία λοβοτομή! Όμως αντί του «βάρβαρου» χειρουργείου διεξάγεται ένα «θεραπευτικό» πείραμα, που αναπαριστά τις αυταρχικές φαντασιώσεις του «Δημοκράτορα», όπως αυτοαποκαλείται ο σχιζοφρενής ασθενής που θα λοβοτομούσαν. Ο Τζον αναγκάζεται να συμμετάσχει στο πείραμα…
Επί σκηνής στήνεται ένα φαντασμαγορικό πολιτικό τσίρκο, του 2028 ή ίσως -ποιος ξέρει- και του 1892. Οι ηθοποιοί μεταμφιέζονται σε σκοτεινούς πολιτικούς κλόουν της Δημοκρατορίας της Ωρυγίας, αλλά και ανήμπορους «ρεαλιστικούς» ψυχιάτρους. Εκεί τα όρια της πνευματικής διαύγειας και της σαδιστικής φαντασίωσης είναι τόσο λεπτά, που σε κάνουν να αναρωτηθείς: ποιος είναι τελικά ο μεγάλος ασθενής αυτής της υπόθεσης;
Στη διανομή βρίσκουμε ιδιαίτερα ταλαντούχους ηθοποιούς (Μπάμπης Αλεφάντης, Άρτεμις Βαλτζάκη, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Αθηνά Παπαδάκη, Εύα Τζανακάκη, ενώ ο Δημήτρης Λώλης ως μουσικός επί σκηνής πλαισιώνει τα όσα κωμικοτραγικά διαδραματίζονται.
