ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Florence + The Machine Συναυλία Eject Festival 2026

Florence + The Machine: Σήμερα ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία που θα δώσουν τον Ιούλιο στο ΟΑΚΑ

Είναι η τρίτη φορά που η αιθέρια Florence Welch επισκέπτεται τη χώρα μας

Florence + The Machine: Σήμερα ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία που θα δώσουν τον Ιούλιο στο ΟΑΚΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινάει η προπώληση εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Florence + The Machine που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Ejekt Festival 2026.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις ζωντανές εμφανίσεις της ιέρειας της σύγχρονης μουσικής, της αιθέριας Florence Welch, στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2023, ξέρουν πολύ καλά πως πρόκειται για ένα ανεπανάληπτο μουσικό φαινόμενο. Αέρινη, σαν γοητευτικό ξωτικό που σαρώνει ξυπόλυτο τη σκηνή, η Βρετανίδα ερμηνεύτρια με την αιθέρια φωνή μαγνητίζει τα πλήθη με μια δύναμη μοναδική. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι εδώ και χρόνια οι συναυλίες της σε ολόκληρο τον κόσμο κάνουν απανωτά sold out.

H Florence και το μουσικό συγκρότημά της επιστρέφουν την Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για την παρουσίαση του νέου τους, έκτου κατά σειρά άλμπουμ, με τίτλο «Everybody Scream», το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου και έγινε δεκτό με διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς.

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
1 ΣΧΟΛΙΟ

