Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα Δεκεμβρίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τον Δεκέμβριο… παιδιά και οικογένειες στο Μουσείο!Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το Μουσείο μας καλεί όλους σε μια μεγάλη γιορτή! Θα χορέψουμε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, θα ζωντανέψουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες και θα φτιάξουμε τα δικά μας στολίδια και τις δικές μας φιγούρες! Τα εργαστήρια θα είναι γιορτινά, γεμάτα φαντασία, μουσική, χορό και χριστουγεννιάτικη μαγεία.Σας περιμένουμε με ανυπομονησία στο Μουσείο!Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Σαββατοκύριακου υλοποιούνται με την υποστήριξη τηςΜια όμορφη μουσική πλημμυρίζει τους δρόμους της πόλης την παραμονή των Χριστουγέννων! Ένας σκύλος, μια γάτα, ένας γάιδαρος και ένας κόκορας συνεργάζονται για να σώσουν τα Χριστούγεννα και να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους: Να φτιάξουν τη δική τους μπάντα!Σε αυτό το εορταστικό εργαστήριο, θα εμπνευστούμε από ένα εμβληματικό μουσικό ζευγάρι, την Έλλα Φιτζέραλντ και τον Λούις Άρμστρονγκ. Μέσα από τις μουσικές τους, θα γνωριστούμε, θα χορέψουμε σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και θα ζωντανέψουμε μαζί ένα παραμύθι. Στη συνέχεια θα στολίσουμε το δικό μας χριστουγεννιάτικο δώρο με τη βοήθεια των stencils, πάντα με μουσική υπόκρουση!Μόνο για ελληνόφωνα παιδιάΜέγιστος αριθμός παιδιών: 12

Μπορούν τα έργα της Ruth Asawa να μετατραπούν σε χριστουγεννιάτικα στολίδια; Σε αυτό το εργαστήριο τα παιδιά θα αντλήσουν έμπνευση από τα σχήματα και τις γραμμές της Γεωμετρικής Περιόδου που υπάρχουν στα εκθέματα των συλλογών του Μουσείου και από τα χαρακτηριστικά μοτίβα των έργων της Ruth Asawa, για να δημιουργήσουν τα δικά τους γλυπτά με ποικίλα χρώματα, σχήματα και υλικά!Ένα γιορτινό εργαστήριο γεμάτο φαντασία και πολύ χορό!Το εργαστήριο προορίζεται για παιδιά χωρίς συνοδό. Οι γονείς/συνοδοί μπορούν να μπουν στο εργαστήριο μόνο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο τέλος της ώρας.Μόνο για ελληνόφωνα παιδιάΜέγιστος αριθμός παιδιών: 15Η Louise Bourgeois ήταν μια σπουδαία καλλιτέχνιδα που δημιουργούσε με την καρδιά της! Τα έργα της είναι τόσο διαφορετικά και μοναδικά, που δεν χωρούν σε καμία κατηγορία.Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Louise έφτιαχνε σχέδια από ύφασμα, γεμάτα χρώματα, αναμνήσεις και αγάπη. Μέσα σε αυτά, κρύβονται ιστορίες από την παιδική της ηλικία και από τη μαμά της που της έδινε πάντα έμπνευση και δύναμη.Αυτά τα όμορφα έργα θα μας οδηγήσουν κι εμάς σε μια γιορτινή περιπέτεια δημιουργίας!Θα τα παρατηρήσουμε, θα εμπνευστούμε από τα χρώματα και τα σχήματα και θα φτιάξουμε τρισδιάστατες φιγούρες από πηλό!Με φαντασία, χαμόγελα και λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία, θα δώσουμε μορφή στους δικούς μας συμβολισμούς και θα δημιουργήσουμε φιγούρες για τη χαρά, την αγάπη και τη φιλία!Μόνο για ελληνόφωνα παιδιάΜέγιστος αριθμός παιδιών: 15Ποιοι είναι οι στόχοι μας για τη νέα χρονιά;Τι ονειρευόμαστε να πετύχουμε και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να έρθουμε πιο κοντά σε αυτά που μας γεμίζουν με θετικά συναισθήματα;Σε αυτό το εργαστήριο θα ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και θα αναλογιστούμε τους στόχους και τα όνειρά μας για τον καινούργιο χρόνο, μέσα από την ιαπωνική τεχνική του «Νοτάν». Το «Νόταν» είναι λέξη ιαπωνική και υποδηλώνει την αρμονία ή ισορροπία μεταξύ φωτός και σκότους σε ένα εικαστικό έργο.Μόνο για ελληνόφωνα παιδιάΜέγιστος αριθμός παιδιών: 15