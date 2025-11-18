Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Μαρία Πρωτόπαππα: Με την «Γέρμα» του Λόρκα στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Πότε θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση
Από τις πλέον ταλαντούχες ηθοποιούς – σκηνοθέτιδες της γενιάς της η Μαρία Πρωτόπαππα ετοιμάζεται για την θεατρική της επιστροφή με το εμβληματικό έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Γέρμα» που θα ανέβει στις 19 Δεκεμβρίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.
Η ίδια υπογράφει τη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστεί στην παράσταση έχοντας στο πλευρό της τον επίσης αξιόλογο υποκριτικά Γιάννο Περλέγκα αλλά και τους Σίμο Κακάλα, Ηλέκτρα Μπαρούτα και Νώντα Δαμόπουλο,
Τριάντα τρία χρόνια μετά το ανέβασμα του έργου από τον Μίμη Κουγιουμτζή, στη μνήμη του οποίου αφιερώνεται και η παράσταση, η τραγική ηρωίδα του Λόρκα ζωντανεύει ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης.
Η «Γέρμα», ένα από τα σημαντικότερα έργα του ισπανικού θεατρικού ρεπερτορίου, πραγματεύεται την αγωνιώδη αναζήτηση της μητρότητας ως εκπλήρωση ενός εαυτού γεννημένου από την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσεων και το τίμημα της επιθυμίας. Μέσα στο έργο του ο Λόρκα φυτεύει την αγωνία της δικής του ανεκπλήρωτης πραγματικότητας σε μια χρονική περίοδο, όταν γύρω του τα στηρίγματα έχουν όλα καταρρεύσει.
«Ο Λόρκα φτιάχνει μια ηρωίδα, γεμάτη αντινομίες και αντιφάσεις, ακριβώς όπως ο ίδιος, πολύ μακριά από την αγιότητα, όπου μέσα της παλεύουν το πανάρχαιο γονιμικό αίτημα της ζωής και η απαγόρευση του απόλυτου θρησκευτικού και κοινωνικού «πρέπει» σημειώνει η Μαρία Πρωτόπαππα.
Μία γυναίκα που δεν περιμένει από τον άντρα που την οδήγησαν να παντρευτεί ούτε έρωτα ούτε χρήμα, περιμένει παιδιά. Εκείνος δεν έχει την φλόγα να ανάψει μέσα της μια καινούρια ζωή. Από την άλλη, ένας ταπεινός βοσκός, παιδικός της φίλος που θα μπορούσε να της χαρίσει την μητρότητα, δεν είναι δικός της. Κι εκείνη δεν καταδέχεται να γίνει μοιχαλίδα. Ο άντρας της, καχύποπτος φέρνει τις αδελφές του να την περιφρουρούν. Η αγωνία της γυναίκας την οδηγεί σε άκρα. Έτσι, μια νύχτα, που βρίσκονται με τον άντρα της στο ξωκλήσι του Αγίου της Γονιμότητας, σε μια σχεδόν παγανιστική γιορτή, (η τελευταία της ελπίδα) εκείνος της ομολογεί πως επιλέγει να μείνει άτεκνος κι εκείνη σε μια έκρηξη απόγνωσης τον πνίγει. Πνίγοντας τη μοναδική ελπίδα της για εκπλήρωση των πόθων της, επιζητώντας το τέλος της αγωνίας.
Παρασκευή: 21.00
Σάββατο: 18.00 & 21.00
Κυριακή: έως 18/1 18.00 & 21.00 και από 25/1 μόνο 18.00
