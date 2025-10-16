Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η Άλκηστη Ψάλτη κυκλοφορεί το πρώτο της βιβλίο «Φώτης ο Εφταπόδης» από τις εκδόσεις Κομνηνός
Η Άλκηστη Ψάλτη κυκλοφορεί το πρώτο της βιβλίο «Φώτης ο Εφταπόδης» από τις εκδόσεις Κομνηνός
Μια τρυφερή ιστορία για τη μοναδικότητα, την αγάπη, τη φιλία και την αποδοχή
Με τίτλο «Φώτης ο Εφταπόδης» κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της Άλκηστης Ψάλτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κομνηνός (Μεγάλου Αλεξάνδρου 100, Αθήνα. Τηλέφωνο: 2130-434485) και σε εικονογράφηση της Χρύστας Δημαρέλου.
Μπορεί ένα μικρό χταπόδι με εφτά πόδια να κάνει τη διαφορά;
Ο μικρός Φώτης γεννήθηκε διαφορετικός,
με μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, αλλά και με μια αγωνία:
Γιατί δεν είναι όπως τα άλλα χταπόδια;
Μια τρυφερή ιστορία για τη μοναδικότητα, την αγάπη, τη φιλία και την αποδοχή.
Η Άλκηστη Ψάλτη γεννήθηκε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1986.
Σπούδασε Δημοσιογραφία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ έχει εργαστεί σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων με θεματικές όπως η ψυχική υγεία, οι μορφές εθισμού, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, οι διακρίσεις στον εργασιακό χώρο και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Είναι πιστοποιημένη στις «Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες» από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο του εθελοντισμού, συμμετέχοντας ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις και οργανώσεις. Είναι επίσης εθελόντρια αιμοδότρια. Έχει υλοποιήσει παιδικές παραστάσεις, ενώ έχει τιμηθεί με διάκριση στον διαγωνισμό ποίησης του συλλόγου Φίλων του Πειραιά.
Μπορεί ένα μικρό χταπόδι με εφτά πόδια να κάνει τη διαφορά;
Ο μικρός Φώτης γεννήθηκε διαφορετικός,
με μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, αλλά και με μια αγωνία:
Γιατί δεν είναι όπως τα άλλα χταπόδια;
Μια τρυφερή ιστορία για τη μοναδικότητα, την αγάπη, τη φιλία και την αποδοχή.
Η συγγραφέας
Η Άλκηστη Ψάλτη γεννήθηκε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1986.
Σπούδασε Δημοσιογραφία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ έχει εργαστεί σε διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων με θεματικές όπως η ψυχική υγεία, οι μορφές εθισμού, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, οι διακρίσεις στον εργασιακό χώρο και οι ανθρώπινες σχέσεις.
Είναι πιστοποιημένη στις «Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες» από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο του εθελοντισμού, συμμετέχοντας ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις και οργανώσεις. Είναι επίσης εθελόντρια αιμοδότρια. Έχει υλοποιήσει παιδικές παραστάσεις, ενώ έχει τιμηθεί με διάκριση στον διαγωνισμό ποίησης του συλλόγου Φίλων του Πειραιά.
Έχει τραγουδήσει σε διάφορες μουσικές σκηνές, παίζει κιθάρα και συμμετέχει στη χορωδία του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα