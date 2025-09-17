Έναρξη της σεζόν στο Ολύμπια με δωρεάν συναυλία

Κλείσιμο

Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το έργο Petite Messe Solennelle του Gioachino Rossini, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη μνημειακή πνευματικότητα και την λεπτή ειρωνεία του μεγάλου συνθέτη. Την ερμηνεία αναλαμβάνει η Χορωδία του Conservatorio «G. Puccini» La Spezia, υπό τη μουσική διεύθυνση της Daniela Contessi, με σολίστ και συνοδεία πιάνου και αρμονίου.Σοπράνο: Claudia BelluominiΆλτο: Enrica RoubyΤενόρος: Fengxun CaiΜπάσος: Michelangelo FerriΣτο πιάνο: Marco Podestà και Matteo GuerriniΣτο αρμόνιο: Luigi FontanaΧορωδίαΣοπράνο: Sofia Borraccino, Giada Bondielli, Sara Butticè, Matilde Canese, Chiara Della Lastra, Irene Giari, Yunfei Lou, Biqi YangΚοντράλτο: Alessandra D’Aietti, Maria Giovanna Dialti, Francesca Lotti, Erica Marsella, Erica Vincenti, Ruobing YanΤενόροι: Massimo Gelichi, Taiyue Ji, Macchioni Ernesto, Hongzi Wang, Chengnuo YangΜπάσοι: Gabriele Bologna, Davide Cantoni, Dario Maraviglia, Francesco Menghini, Nicholas Tagliatini, Luciano Torri, Po Yang