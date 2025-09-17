Έναρξη της σεζόν στο Ολύμπια με δωρεάν συναυλία

Στη συναυλία θα παρουσιαστεί το έργο Petite Messe Solennelle του Gioachino Rossini, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη μνημειακή πνευματικότητα και την λεπτή ειρωνεία του μεγάλου συνθέτη. Την ερμηνεία αναλαμβάνει η Χορωδία του Conservatorio «G. Puccini» La Spezia, υπό τη μουσική διεύθυνση της Daniela Contessi, με σολίστ και συνοδεία πιάνου και αρμονίου.
Σοπράνο: Claudia Belluomini
Άλτο: Enrica Rouby
Τενόρος: Fengxun Cai
Μπάσος: Michelangelo Ferri
Στο πιάνο: Marco Podestà και Matteo Guerrini
Στο αρμόνιο: Luigi Fontana
Χορωδία
Σοπράνο: Sofia Borraccino, Giada Bondielli, Sara Butticè, Matilde Canese, Chiara Della Lastra, Irene Giari, Yunfei Lou, Biqi Yang
Κοντράλτο: Alessandra D’Aietti, Maria Giovanna Dialti, Francesca Lotti, Erica Marsella, Erica Vincenti, Ruobing Yan
Τενόροι: Massimo Gelichi, Taiyue Ji, Macchioni Ernesto, Hongzi Wang, Chengnuo Yang
Μπάσοι: Gabriele Bologna, Davide Cantoni, Dario Maraviglia, Francesco Menghini, Nicholas Tagliatini, Luciano Torri, Po Yang
Η παρουσίαση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας Ιταλίας, καθώς και το Italia Domani, το επίσημο ιταλικό διαδικτυακό portal για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR). Το Project PNRR AFAM MTNT – Music Theatre & New Technologies: Toward a New Paradigm in Opera Studies and Performance, υλοποιείται από το Conservatorio Puccini La Spezia (Ιταλία) σε συνεργασία με την Εταιρία Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος και φέρνει στην Αθήνα αυτό το μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός.
Ώρα έναρξης: 20:30
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και γίνεται με δελτίο εισόδου από την www.ticketplus.gr
Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
Ακαδημίας 59, Αθήνα 106 79
Επιπλέον παράσταση
Την ίδια μέρα στις 11:00 π.μ. θα δοθεί μια επιπλέον παράσταση με ελεύθερη είσοδο στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών (28ης Οκτωβρίου 47) με σολίστ τον διακεκριμένο πιανίστα Gianluca Piretti, ο οποίος θα ερμηνεύσει σπουδαία έργα δύο κορυφαίων συνθετών του ρομαντισμού:
Robert Schumann (1810–1856): Novelletta Op. 21 No. 8 σε φα δίεση ελάσσονα
Frederic Chopin (1810–1849): Παραλλαγές στο θέμα “Là ci darem la mano” Op. 2 σε σι ύφεση μείζονα
Μια μοναδική ευκαιρία για το αθηναϊκό κοινό να απολαύσει ένα ρεσιτάλ υψηλής αισθητικής, όπου η γερμανική ευαισθησία του Schumann συναντά τη δεξιοτεχνική φαντασία του Chopin, μέσα από την ερμηνεία ενός νέου και ταλαντούχου Ιταλού πιανίστα.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατων Σπουδών και Έρευνας της Ιταλίας, καθώς και του Conservatorio Puccini La Spezia, και εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών που ενδυναμώνουν τους καλλιτεχνικούς και ακαδημαϊκούς δεσμούς Ελλάδας και Ιταλίας.
Η είσοδος είναι και εδώ ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή
.