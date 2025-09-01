Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Κιλκίς: Έργα προϋπολογισμού άνω των 7.000.000 ευρώ υλοποιούνται από το υπουργείο Πολιτισμού
Εργαζόμαστε για την ένταξη του στους αναδυόμενους πολιτιστικούς και τουριστικούς προορισμούς, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη
Η συνολική αναβάθμιση και επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κιλκίς αποτελεί τη βασική προτεραιότητα των έργων πολιτισμού, συνολικού ύψους άνω των 7.000.000 ευρώ, που υλοποιούνται στην περιοχή από το υπουργείο Πολιτισμού.
Όπως ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη-Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για το Κιλκίς», τα πράγματα στον Πολιτισμό είχαν μείνει αρκετά πίσω στο Κιλκίς αλλά το ΥΠΠΟ, ήδη από το 2019, εργάζεται για την ένταξη του στους αναδυόμενους πολιτιστικούς, και επομένως, τουριστικούς προορισμούς.
«Στο Υπουργείο Πολιτισμού συντάχθηκε και εφαρμόζεται, ήδη, από το 2019, η «Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας» για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες, για κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα. Ο στόχος είναι να προτεραιοποιηθούν τα αναγκαία για κάθε περιοχή έργα και να μελετηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν» εξήγησε η ίδια.
Όσον αφορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κικλίς η υπουργός πολιτισμού επισήμανε πως το ΥΠΠΟ ενέταξε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την αναβάθμιση του κτηρίου του, με προϋπολογισμό περίπου 2.500.000 ευρώ, ακολούθησε χρηματοδότηση 1.000.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2021-2027, για την επανέκθεση των Συλλογών του ενώ με εθνικούς πόρους προχωρεί εντατικά, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, η ωρίμανση των μελετών της επέκτασης του Μουσείου σε όμορο οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
«Γνωρίζουμε από χιλιάδες μελέτες, αλλά και από την πολιτιστική πραγματικότητα, ότι ένα μουσείο λειτουργεί ως πόλος ενδιαφέροντος και γύρω από αυτόν αναπτύσσονται όχι μόνο πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και άλλες σε επιμέρους τομείς και εξωτερικές οικονομίες που συγκοινωνούν άμεσα με τον πολιτισμό, προωθώντας την ανάπτυξη» υπογράμμισε.
Αναφέρθηκε επίσης πως στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του βυζαντινού Γυναικόκαστρου, των ταφικών τύμβων στην Παιονία, της αρχαίας Ευρωπού και του Παλατιανού προχωρούν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους ενώ ένα πολύ σημαντικό έργο που ολοκλήρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς είναι αυτό των ψηφιακών πολιτιστικών διαδρομών προϋπολογισμού σχεδόν 500.000 ευρώ.
«Σήμερα, αυτός που θέλει να επισκεφθεί το Κιλκίς μπορεί να οργανώσει το ταξίδι του, περιηγούμενος ψηφιακά τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα κοιμητήρια και τα πεδία των μαχών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και τοπία εξαίρετου φυσικού κάλλους» εξήγησε η Λίνα Μενδώνη.
Τέλος η υπουργός Πολιτισμού μίλησε για τη συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας που οργανώνεται στο Κικλίς από το 1999, τόσο μέσα από την οικονομική του στήριξη όσο και διερευνώντας το ενδεχόμενο μεταστέγασής του στον χώρο του Διοικητηρίου.
