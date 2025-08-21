Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival η Γλυκερία λόγω απειλής επεισοδίων από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

Ακυρώθηκε, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια την ομάδα της Γλυκερίας, η προγραμματισμένη εμφάνιση της γνωστής ερμηνεύτριας στο Sani Festival της Χαλκιδικής, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του δημιούργησαν ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Η Γλυκερία επρόκειτο να συμμετάσχει στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο πλαίσιο του Sani Festival, ωστόσο η εμφάνισή της τελικά ακυρώθηκε.



Παρά την πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, εκτιμήθηκε ότι ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων ήταν υπαρκτός, οδηγώντας στην απόφαση αποχώρησης της τραγουδίστριας, η οποία είχε πρόσφατα επικριθεί για τις συναυλίες της στο Ισραήλ, εν μέσω της συνεχιζόμενης αιματοχυσίας στη Γάζα.





Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της Γλυκερίας στο Facebook

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας».

Δείτε εδώ την ανάρτησή της στο Facebook και τα σχόλια που την συνοδεύουν



Τι είναι το κίνημα BDS

Το BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) είναι ένα διεθνές κίνημα που δημιουργήθηκε το 2005 από παλαιστινιακές οργανώσεις. Βασίζεται σε τρεις άξονες: το μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων και θεσμών, την απόσυρση επενδύσεων από εταιρείες που συνδέονται με την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και την επιβολή κυρώσεων από κράτη προς το Ισραήλ.



Στόχος του κινήματος, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του, είναι να ασκηθεί μη βίαιη πίεση, εμπνευσμένη από τον αγώνα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και σεβασμός στα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Το BDS έχει βρει σημαντική απήχηση σε καλλιτεχνικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς κύκλους διεθνώς, ενώ παράλληλα έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις και οργανισμούς, που το θεωρούν επιζήμιο και διχαστικό. Στον χώρο του πολιτισμού, έχει καλέσει επανειλημμένα καλλιτέχνες να ακυρώσουν προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Ισραήλ. Μερικοί μουσικοί και συγκροτήματα έχουν ανταποκριθεί, ακυρώνοντας συναυλίες τους, ενώ άλλοι έχουν αρνηθεί να ενδώσουν στις πιέσεις, υποστηρίζοντας ότι η μουσική και η τέχνη πρέπει να λειτουργούν ως γέφυρα και όχι ως μέσο αποκλεισμού.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος στη διεθνή μουσική και καλλιτεχνική σκηνή. Καλλιτέχνες όπως ο Έλβις Κοστέλο και η Λορίν Χιλ έχουν ακυρώσει συναυλίες τους στο Ισραήλ υπό την πίεση του BDS, ενώ άλλοι, όπως οι Ρόλινγκ Στόουνς ή η Μαντόνα, έχουν επιλέξει να εμφανιστούν κανονικά.



