Alphaville: Οι θρύλοι του synth-pop έρχονται στην Αθήνα

Ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα των 80s και ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό έρχεται το Σάββατο 15 Μαρτίου στο, για μια ιστορική συναυλία . Οιείναι το πιο διάσημο γερμανικό synth-pop συγκρότημα, με επιτυχίες που είναι δύσκολο κάποιος να μην έχει χορέψει ή τραγουδήσει έστω μία στιγμή στη ζωή του -ιδίως αν έχει γεννηθεί πριν το 1985.Η μουσική τους, με τις νοσταλγικές μελωδίες και τους ονειρικούς στίχους, ταξίδεψε γενιές ακροατών, συνδυάζοντας ρομαντισμό και φουτουρισμό, μελωδία και ρυθμό. Το αποτύπωμά τους είναι ανεξίτηλο, καθώς τα τραγούδια τους ακούγονται ακόμη σε soundtracks, διαφημίσεις και αμέτρητα ξεσηκωτικά remix.Οι Alphaville ξεκίνησαν ως τρίο το 1982 με τους Marian Gold (φωνητικά), Bernhard Lloyd (πλήκτρα) και Frank Mertens (πλήκτρα). Ωστόσο, η σύνθεση του συγκροτήματος δεν έμεινε σταθερή, καθώς τα μέλη αποχωρούσαν για διάφορους λόγους. Ο frontman Marian Gold έμεινε σταθερά στο τιμόνι του συγκροτήματος, συνεργαζόμενος με διάφορους μουσικούς, διατηρώντας τον ήχο και την ταυτότητα των Alphaville ατόφια. Το συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη sci-fi νουάρ ταινία του Ζαν Λυκ Γκοντάρ, ξεκίνησε επηρεασμένο από τη νέα ρομαντική και τη synth-pop σκηνή, με μελωδίες που αντλούσαν έμπνευση από την τεχνολογία, το όνειρο και τη μελαγχολία. Το ντεμπούτο τους άλμπουμ «Forever Young (1984)» τους καθιέρωσε με παγκόσμιες επιτυχίες, που δεν σταμάτησαν ποτέ να ακούγονται. Με συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικές μελωδίες και μελαγχολικές ενορχηστρώσεις συνδύασαν με μοναδικό τρόπο, στοιχεία από new wave, new romantic και electropop και έφτιαξαν μουσική που ακούγεται νέα και μοιάζει καινούρια, όσες φορές και αν την ακούσεις.Το 2022 γιόρτασαν τα 40 χρόνια της καριέρας τους με έναν εντυπωσιακό τρόπο: κυκλοφόρησαν το «Eternally Yours», όπου τα μεγαλύτερα hit τους απέκτησαν συμφωνική διάσταση. Σε συνεργασία με τη Γερμανική Κινηματογραφική Ορχήστρα του Babelsberg, απογείωσαν θρυλικά κομμάτια που μετρούν δισεκατομμύρια views και ακροάσεις, όπως το «Big in Japan», το «Sounds Like a Melody» και το «Forever Young», μεταφέροντάς τα από τον κόσμο των συνθεσάιζερ και των drum machines σε έναν ήχο πιο οργανικό, πλούσιο και διαχρονικό. Το άλμπουμ προκάλεσε αίσθηση, καθώς δεν είναι απλώς μια μεταφορά της μουσικής τους σε ορχηστρική μορφή, αλλά μια πλήρης αναδημιουργία, που συνδυάζει τη χαρακτηριστική φωνή του Marian Gold, τον αυθεντικό ήχο των Alphaville και τη μεγαλοπρέπεια μιας μεγάλης ορχήστρας. Η εξέλιξη αυτή αναθέρμανε τη σχέση τους με το κοινό και τους έδωσε ώθησε σε μια σειρά συναυλιών σε όλον τον κόσμο, οι οποίες συνεχίζονται και το 2025. Ανάμεσά τους και αυτή της Αθήνας.Το «Big in Japan» δεν μιλάει κυριολεκτικά για επιτυχία στην Ιαπωνία, όπως πολλοί νομίζουν, αλλά έχει μια πολύ πιο σκοτεινή και προσωπική ιστορία. Ο Marian Gold, τραγουδιστής των Alphaville, εμπνεύστηκε το κομμάτι από τη δεκαετία του ’70 στο Δυτικό Βερολίνο, όπου ζούσε και έβλεπε από κοντά τη μάστιγα της ηρωίνης να καταστρέφει νεανικές ζωές. Την ίδια περίοδο είχε παρακολουθήσει live ένα punk συγκρότημα από το Λίβερπουλ, που έφερε το ίδιο όνομα «Big in Japan».Το τραγούδι αναφέρεται σε ένα νεαρό ζευγάρι τοξικομανών που ονειρεύεται να ξεφύγει από αυτή την πραγματικότητα και να γίνει «μεγάλο», κάπου αλλού, μακριά. Ο τίτλος προέρχεται από μια έκφραση που χρησιμοποιείτο για καλλιτέχνες που μπορεί να ήταν άγνωστοι στη Δύση, αλλά διάσημοι στην Ιαπωνία. Στο τραγούδι, συμβολίζει τη φυγή και την ψευδαίσθηση μιας καλύτερης ζωής, ως ένα όνειρο που δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ, μια ουτοπία που γεννιέται και πεθαίνει σε ένα πάρκο του Βερολίνου.