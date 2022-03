Το Rockwave Festival επιστρέφει στη Μαλακάσα το καλοκαίρι του 2022 - Θα έρθουν οι Deep Purple;

Οι Deep Purple

Οι Social Distortion

Οι Amerna





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά από τρία ολόκληρα χρόνια σιωπής, η μακροβιότερη εγχώρια συναυλιακή διοργάνωση, το, επιστρέφει στην ενεργό δράση. Παρά τις ειδικές συνθήκες ρευστότητας που συνεχίζουν να υφίστανται λόγω της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές περιοδείες των ξένων καλλιτεχνών να μην έχουν οριστικοποιηθεί στο σύνολό τους, οι διοργανωτές του φεστιβάλ αποφάσισαν να δώσουν το δυναμικό παρών σε μια εποχή που η μουσική και η ψυχαγωγία αποτελούν έννοιες πιο αναγκαίες παρά ποτέ.Σήμερα ανακοινώθηκε η πρώτη ημερομηνία της φετινής διοργάνωσης και τα ονόματα που θα παίξουν. Στιςλοιπόν το επί σειρά ετών το «σπίτι» του Rockwave, τοστηθα φιλοξενήσει τους Αμερικανούςκαι τους Βέλγους. Το πιθανότερο είναι ωστόσο πως θα υπάρξουν και επιπλέον ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα, οι οποίες θα αφορούν, πιθανότατα, στη διεξαγωγή των μεγάλων συναυλιών τωνκαι τωνπου είχαν αναβληθεί το 2020.Οιαπό το Orange County της California έχουν δημιουργήσει έναν δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, ένα είδος hard rockabilly - punk που πλαισιώνεται από τους βιωματικούς στίχους του Mike Ness. Ο χαρακτηριστικός φλογερός ήχος απ' τις κιθάρες τους, οι μοναδικές μελωδίες τους και η αξεπέραστη βραχνάδα του Ness είναι στοιχεία που παραμένουν αναλλοίωτα από το 1982 μέχρι και σήμερα. Την ίδια διαχρονικότητα διατηρούν και οι ιστορίες ανεκπλήρωτου έρωτα, απώλειας και άλλων βιωμάτων του Ness. «Ακούω αρκετά συχνά τον κόσμο να μου λέει, φίλε η μουσική σου με βοήθησε να ξεπεράσω τις δύσκολες στιγμές» κι εγώ απαντώ «Και εμένα το ίδιο» εξομολογείται.Η μπάντα κατάφερε να κατακτήσει αρκετές πρωτιές από τα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας της. Το «Another State of mind» από τον πρώτο τους δίσκο, «Mommy's Little Monster» ήταν ενα από τα λίγα punk κομμάτια που έπαιζε το MTV. Η καταξίωση όμως ήρθε μέσα από το κλασσικό πλέον ομώνυμο τρίτο άλμπουμ τους που περιείχε τις μεγάλες επιτυχίες Story of my life, Ball & Chain, καθώς και την κλασική διασκευή του Ring of Fire του Johnny Cash. Ανάλογη ήταν η συνέχεια και με τον επόμενο δίσκο «Somewhere Between Heaven and Hell» με τα singles Bad Luck και When She Begins να ξεχωρίζουν. Και φυσικά οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και με τα επόμενα δύο άλμπουμ τους, «White Light, White Heat, White Trash» και «Sex, Love and Rock 'n' Roll». Κομμάτια όπως τα I Was Wrong, Don't Drag Me Down, Reach for the Sky, Don't Take Me for Granted καθώς και η εκπληκτική διασκευή του Under my thumb των The Rolling Stones, να είναι από τα πιο αγαπημένα των fans.Μόλις κυκλοφόρησε το «Hard Times and Nursery Rhymes» κατέκτησε την 4η θέση στη λίστα «Top 200» του Billboard, θέση στην οποία κανένα άλλο άλμπουμ τους δεν είχε φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ βρισκόταν στην κορυφή #1 της κατηγορίας «Independent Album» και στη δεύτερη θέση #2 της «Rock/ Alternative Album» κατηγορίας. Περιέχει όλα τα στοιχεία σήμα κατατεθέν των Social D, την χαρακτηριστική τους μίξη από punk, blues, rock 'n roll και country αλλά ταυτόχρονα ξεπερνά τα όρια του γνώριμου ήχου τους. Για αυτό και η μουσική τους απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό κάθε ηλικίας το οποίο συνεχώς διευρύνεται. «Βλέπω κόσμο που μας ακολουθεί από το Mommy's Little Monster να φέρνει τα παιδιά του στις συναυλίες μας αλλά και νέα παιδιά να φέρνουν τους γονείς τους σε αυτές» τονίζει ο Ness.Οι, από την άλλη πλευρά, αποτελούν από πιο ενδιαφέροντες εκπροσώπους του ακραίου εναλλακτικού ήχου ή αλλιώς του post metal. Η μουσική τους είναι ένα μείγμα doom metal, sludge metal, post-metal και hardcore punk, είναι προσιτή και ακραία ταυτόχρονα. Προκαλεί ακραία συναισθήματα έως ότου έρθει η κάθαρση, η λύτρωση. Το ίδιο συμβαίνει και στις ζωντανές εμφανίσεις τους. Ο Colin H. van Eeckhout γονατιστός, στο βάθος της σκηνής, με την πλάτη στο κοινό, ουρλιάζει στο σκοτάδι, η φωνή του πνίγεται από τις κιθάρες, αλλά επιμένει, αντέχει. Αντηχεί τις σκέψεις όλων, τον πόνο, τη θλίψη, όποιο σκοτεινό συναίσθημα πνίγει τους θεατές, εκφράζει ό,τι θέλουν να βγάλουν από μέσα τους. Κάποια στιγμή σηκώνεται και στρέφεται στο κοινό. Βγαίνει στο φως. Ο πόνος είναι ακόμη εδώ αλλά είναι λιγότερο οξύς. Κάθαρση και Λύτρωση.Οι Amenra δημιουργήθηκαν το 1999 στη Δυτική Φλάνδρα στην πόλη Kortrijk, όταν ο τραγουδιστής Colin H. van Eeckhout και ο κιθαρίστας Mathieu Vandekerckhove εγκατέλειψαν το hardcore συγκρότημα Spineless γιατί ήθελαν να γράψουν μουσική με «περισσότερη καρδιά και ψυχή». Από τότε βάζουν καρδιά και ψυχή σε κάθε νότα, κάθε λέξη και εικόνα αλλάζοντας την πορεία της ζωής των ανθρώπων.«Έχουμε μια ιστορία να αφηγηθούμε και είναι πάντα η ίδια. Πάντα γράφω για τον πόνο της ζωής. Πάντα χρησιμοποιώ τις προσωπικές εμπειρίες ως αναφορά για να μιλήσω όσο πιο αληθινά και ειλικρινά μπορώ, από καρδιάς. Προσπαθώ να λυγίσω το σκοτάδι στο φως.... Από την αρχή, η πρόθεσή μας με τα Mass άλμπουμ ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για αναστοχασμό, μια βάση για ενδοσκόπηση. Εκείνη τη στιγμή που γονατίζεις και κάνεις ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσεις» λένε οι ίδιοι.Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίωνκαι