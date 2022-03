Στιβ Τζομπς: Τι απέγιναν και πώς ζουν σήμερα τα τέσσερα παιδιά του ιδρυτή της Apple;  

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

, συνιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της, πρωτοπόρος στην κατασκευή του πρώτου υπολογιστή και iPhone της Apple, ο οποίος ανέπτυξε επίσης τη βιομηχανία οπτικών εφέ ενώ ασχολήθηκε και με την δημιουργία του στούντιο κινουμένων σχεδίων Pixar, πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας το 2011 σε ηλικία 56 ετών.Ο Στιβ απέκτησε το πρώτο του παιδί, την Λίζα Μπρέναν Τζομπς, το 1978 με την αγαπημένη του στο γυμνάσιο Κριστιάν Μπρέναν. Ωστόσο, για σχεδόν μια δεκαετία την απέρριπτε και επέμενε ότι δεν ήταν κόρη του -παρά το τεστ DNA που απέδειξε ότι ήταν πράγματι ο πατέρας της. Τελικά,ο Στηβ αποδέχθηκε ότι ήταν ο πατέρας της Λίζα και μετά από καταγγελίες κακοποίησης και παραμέλησης εναντίον της μητέρας της, την πήρε μαζί του. Παντρεύτηκε την επιχειρηματία Λορίν Πάουελ το 1991 και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά , τις κόρες του ΄Ιβ και ΄Εριν το 1998 και το 1995 και έναν γιο, τον Ριντ, το 1991. Η οικογένεια έζησε στο Palo Alto της Καλιφόρνια για πολλά χρόνια.Ο Στιβ Τζομπς πεθαίνοντας, άφησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του , που υπολογίζεται- τον χρόνο του θανάτου του- στα 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη σύζυγό του, η οποία είπε ότι τα παιδιά τους δεν θα κληρονομήσουν την περιουσία των γονιών τους, αλλά αντιθέτως θα έπρεπε να δουλέψουν για να κερδίσουν τη ζωή τους. Η ίδια αποκάλυψε σε μια συνέντευξη της στους New York Times το 2020 ότι τόσο εκείνη όσο και ο εκλιπών σύζυγός της ήταν σθεναρά ενάντια στην ιδέα της «οικοδόμησης πλούτου κληρονομιάς».Αντίθετα, το ζευγάρι ήταν αποφασισμένο ότι τα παιδιά τους θα μάθαιναν να εργάζονται για τα κερδίζουν τα δικά τους χρήματα. Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει: «Κληρονόμησα τον πλούτο μου από τον σύζυγό μου, ο οποίος δεν νοιαζόταν για τη συσσώρευση πλούτου. Δεν με ενδιαφέρει ν' αφήσω κληρονομιά στα παιδιά μου, το ξέρουν αυτό... Ο Στηβ δεν ενδιαφερόταν για αυτό. Αν ζήσω αρκετά, η περιουσία του Στιβ θα τελειώσει με εμένα…»Η πρωτότοκη κόρη του Τζομπς, την οποία ο ιδρυτής της Apple απέρριπτε για σχεδόν μια δεκαετία, έγινε διάσημη συγγραφέας. Η Λίζα -απόφοιτος του Χάρβαρντ- έγραψε ένα βιβλίο , το Small Fry, το 2018, όπου αποτύπωσε τα πάντα αναφορικά με την παιδική της ηλικία -ανάμεσα στα οποία και πολλές δυσάρεστες αναμνήσεις της από τον διάσημο πατέρα της.Η Λίζα γεννήθηκε στις 17 Μαΐου του 1978 στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Οι γονείς πήγαιναν στο ίδιο Γυμνάσιο, όπου και γνωρίσθηκαν το 1972. Έγιναν ζευγάρι και το 1977 μετακόμισαν μαζί σε ένα σπίτι συντροφιά με τον φίλο τους Ντάνιελ Κότκε. Ήταν εκείνη την περίοδο που η Κριστιάν έμεινε έγκυος στην Λίζα. Ωστόσο, ο Στηβ Τζομπς δεν ήθελε καμία σχέση με την εγκυμοσύνη - κάτι που έφερε τον χωρισμό τους και η Κριστιάν μετακόμισε στην κοινότητα All One Farm στο Όρεγκον.Ο Στιβ δεν ήταν εκεί κατά τη γέννηση της Λίζα, ωστόσο επισκέφθηκε μητέρα και κόρη τρεις μέρες μετά. Λέγεται ότι στη συνέχεια βάφτισε έναν από τους αρχικούς υπολογιστές της Apple, ο οποίος ονομαζόταν Apple Lisa ,προς τιμήν της. Ωστόσο, αρνήθηκε δημόσια την πατρότητα για αρκετά χρόνια και, εκείνη την εποχή, ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Apple Lisa δεν πήρε το όνομά της από την κόρη του, δηλώνοντας ότι το «LISA» ήταν τα αρχικά του «Local Integrated System Architecture».Η μητέρα της Λίζα ακολούθησε τη νομική οδό για να πετύχει την αναγνώριση της πατρότητας αλλά ακόμα και μετά από μια εξέταση DNA που απέδειξε ότι ο Στηβ Τζομπς ήταν πράγματι ο πατέρας της Λίζα, εκείνος εξακολουθούσε να το αρνείται. Χρόνια αργότερα, όταν η Λίζα ήταν πλέον εννέα ετών, παραδέχτηκε τελικά ότι ήταν κόρη του και συμφιλιώθηκε τόσο με εκείνην όσο και με τη μαμά της. Η Λίζα αργότερα είπε ότι η μαμά της ήταν «αμελής και κακοποιητική», οπότε πήγε να ζήσει με τον μπαμπά της και τη νέα του σύζυγο, Λορίν, και τα παιδιά τους. Άλλαξε επίσης νόμιμα το επώνυμό της σε Brennan-Jobs.Οι New York Times έγραψαν, σχολιάζοντας το βιβλίο της: «Την έβαζαν να πλένει τα πιάτα στο χέρι κάθε βράδυ (ο Στηβ αρνιόταν να επισκευάσει το χαλασμένο πλυντήριο πιάτων), να κοιμάται σε ένα κρύο δωμάτιο (αρνιόταν επίσης να επισκευάσει τη θερμάστρα) και να κάνει την μπέιμπι σίτερ για τον αδερφό της». Η Λίζα ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Στηβ είχε τρυφερές περιπτύξεις με τη Λορίν μπροστά της όταν ήταν ακόμη παιδί. Όταν δε, μία από τις φορές αυτές πήγε να φύγει, ο πατέρας της, της είπε: «Μείνε εδώ. Περνάμε οικογενειακές στιγμές. Είναι σημαντικό να προσπαθείς να είσαι μέλος αυτής της οικογένειας.»Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της, η Λορίν δήλωσε: «Η Λίζα είναι μέλος της οικογένειάς μας, οπότε με λύπη διαβάσαμε το βιβλίο της, το οποίο διαφέρει δραματικά από τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής. Η εικόνα που παρουσιάζει για τον Στιβ δεν είναι αυτή του συζύγου και πατέρα που γνωρίζουμε. Ο Στηβ αγαπούσε τη Λίζα και μετάνιωσε που δεν ήταν ο πατέρας που θα έπρεπε να είναι στα πρώτα παιδικά της χρόνια. Ήταν μεγάλη παρηγοριά για τον Στηβ να έχει τη Λίζα σπίτι μαζί μας τις τελευταίες μέρες της ζωής του και είμαστε όλοι ευγνώμονες για τα χρόνια που περάσαμε μαζί ως οικογένεια».Η Λίζα φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στο King's College του Λονδίνου. Μετακόμισε στο Μανχάταν για να εργαστεί ως συγγραφέας και έκτοτε έγραψε για περιοδικά όπως η Vogue και το O, The Oprah Magazine .Σύμφωνα με το περιοδικό Fortune, μετά τον θάνατο του Στηβ το 2011, κληρονόμησε πολλά εκατομμύρια δολάρια, καθώς λέγεται πως εκείνη μόνον από τα παιδιά του Τζομπς πήρε ένα μεγάλο κομμάτι από 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια της περιουσίας του πατέρα της. Σήμερα, η Λίζα είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο με τον άντρα της. Ζουν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης μαζί και με τις δύο κόρες του άντρα της από προηγούμενο γάμο. Έχει έναν λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράζεται συχνά φωτογραφίες από φαγητά και ένα Twitter με 10.000 ακόλουθους.Το δεύτερο παιδί του Στιβ Τζομπς, ο 30ρονος σήμερα Ριντ, γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1991. Λέγεται ότι πήρε το όνομά του από το Reed College, στο οποίο ο Στηβ είχε φοιτήσει για ένα εξάμηνο πριν το εγκαταλείψει το 1972. Μετά το γυμνάσιο, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, απ΄όπου πήρε πτυχίο Master of Arts το 2015 με διπλωματική εργασία πάνω στο θέμα της θεραπείας του καρκίνου. Στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται στην Emerson Collective -μια κερδοσκοπική εταιρεία που ξεκίνησε η μητέρα του, η οποία επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας μετανάστευσης, το περιβάλλον, τα μέσα ενημέρωσης, τη δημοσιογραφία και την υγεία - και τώρα εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος εκεί ασχολούμενος με την έρευνα για τη θεραπεία του καρκίνου.«Πιστεύω ότι τα ανθρώπινα κύτταρα θα έχουν πάντα τον κίνδυνο να γίνουν καρκινικά. Υπό αυτή την έννοια, δεν θα έχουμε ποτέ θεραπεία για τον καρκίνο», έγραψε το 2018 κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας ενημέρωσης της εταιρείας . «Αλλά το πρόβλημα με τον καρκίνο, για μένα, είναι ότι σε σκοτώνει. Οπότε ορίζω την επιτυχία ως μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο. Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται επί του παρόντος μετά την εκδήλωση της νόσου, δεδομένου ότι συχνά δεν τον θεραπεύουμε μέχρι να αποκαλυφθεί ως ασθένεια. Αλλά στο μέλλον, πιστεύω ότι η πιθανότητα να αρρωστήσετε από καρκίνο θα είναι κάτι που θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να το διατηρείτε υπό έλεγχο. Εάν οι γιατροί μπορέσουν να παρέμβουν νωρίτερα για να καταπολεμήσουν τον καρκίνο, πιστεύω ότι θα δούμε αναλογικά χαμηλότερη θνησιμότητα».Τον Φεβρουάριο του 2022, το Puck News ανέφερε ότι ο Ριντ σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση της Προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι, η οποία αναμένεται να αποσυρθεί στο τέλος της τρέχουσας θητείας της. «Ο 30χρονος Τζομπς αγαπά την πολιτική και έχει πει από καιρό ότι σίγουρα τον ενδιαφέρει να θέσει υποψηφιότητα για κάποια θέση στο μέλλον, σύμφωνα με άτομα που έχουν μιλήσει μαζί του», ανέφερε το δημοσίευμα. Ωστόσο, η Emerson Collective διέψευσε αργότερα αυτές τις φήμες: «Ο Ριντ δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο να θέσει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο και επικεντρώνεται αποκλειστικά στη δουλειά του εδώ στην Emerson». Δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μπορεί να τον βρει κάποιος στο LinkedIn. Ζει στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας.Η Έριν -το τρίτο παιδί και δεύτερη κόρη του Στιβ- γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1995 και είναι σήμερα 26 ετών. Έχει το πιο χαμηλό προσωπικό προφίλ από τα παιδιά των Τζομπς, δεν δημοσιεύει σχεδόν καθόλου στα social media και γενικά μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει αναφερθεί ότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Tulane ενώ ο λογαριασμός της στο Facebook - ο οποίος έχει μόνο τέσσερις φωτογραφίες - αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ζει στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα. Σύμφωνα με το βιβλίο του Walter Issacson, με τίτλο «Steve Jobs», η ΄Εριν παραδέχτηκε ότι δεν είχε πολλή προσοχή από τον μπαμπά της καθώς μεγάλωνε. «Κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να είναι και πατέρας και διευθύνων σύμβουλος της Apple, και τα κάνει πολύ καλά. Μερικές φορές εύχομαι να είχα περισσότερο την προσοχή του, αλλά ξέρω ότι η δουλειά που κάνει είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, οπότε είμαι καλά. Δεν χρειάζομαι περισσότερη προσοχή», είχε πει.Η Ιβ γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 1998 και είναι σήμερα 23 ετών. Δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στην επίδειξη του Coperni. Έχει επίσης εμφανιστεί στο παρελθόν στην εορταστική καμπάνια του Glossier. Έλαβε μέρος στη γυναικεία επίδειξη Louis Vuitton Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022/2023, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Πριν από λίγες ημέρες μοιράστηκε μέσω Instagram την είδηση ότι υπέγραψε στο DNA Model Management και φαίνεται να βρίσκεται σε καλά επαγγελματικά χέρια, καθώς η εν λόγω εταιρεία εκπροσωπεί μεγάλα ονόματα όπως οι Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski και Kaia Gerber.Εκτός από την εκκολαπτόμενη καριέρα της στο μόντελινγκ, είναι επίσης έμπειρη ιππέας, τον Μάρτιο του 2017 απέσπασε τον τίτλο «Show Jumping Hall of Fame» (Καλύτερος Ιππέας Επιδείξεων του Μήνα) ενώ το 2019 κέρδισε την πέμπτη θέση μεταξύ των 1.000 καλύτερων αναβατών κάτω των 25 ετών. Το 2016, η μητέρα της αγόρασε ένα ράντσο 15 εκατομμυρίων δολαρίων στο Wellington της Φλόριντα, όπου προπονείται συχνά με το άλογό της Chill RZ. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες άλματος σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων διοργανώσεων στο Χάμπτονς, το Λέξινγκτον, το Κεντάκι, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Μου πήρε πολύ χρόνο για να καταλάβω πώς να εξισορροπήσω τους φίλους, το σχολείο και την ιππασία, αλλά με τα χρόνια κατάλαβα ότι ο καλύτερος τρόπος για να δουλέψουν όλα είναι να βάλω προτεραιότητα σε αυτό που είναι πιο σημαντικό για μένα», είπε σε συνέντευξη της το 2016.Η Ιβ έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και το 2017 είχε κυκλοφορήσει στο Διαδίκτυο πως είχε σχέση με έναν συνάδελφό της Μεξικανό ιππέα και φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, Γιουτζένιο Γκάρτσα Περέζ, χωρίς να είναι σαφές αν είναι ακόμα μαζί ή όχι.