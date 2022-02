Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες του And Just Like That

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την ώρα που ο πρώτος κύκλος του And Just Like That έφτανε στο τέλος του και πύκνωναν οι φήμες για τη δεύτερη σεζόν, μια έκπληξη περίμενε τους φαν του sequel της σειράς Sex and the City: ένα ντοκιμαντέρ με συνεντεύξεις των συντελεστών και πολλές ματιές από το making of των γυρισμάτων, με την υπογραφή της HBO.Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στοαπό τις 04/02. Κι αν κάποιος θέλει να κάνει και ένα γρήγορο catch up στο τι έγινε στην πρώτη σεζόν μπορεί επίσης να απολαύσει όλα τα επεισόδια on demand αποκλειστικά στο Vodafone TV.Η σειρά «And Just Like That…» αφηγείται τις περιπέτειες της Κάρι Μπράντσοου, της Μιράντα Χομπς και της Σάρλοτ Γιορκ Γκόλντενμπλατ, που τώρα βρίσκονται πλέον στην ηλικία των 50. Νέοι άνθρωποι έχουν μπει στη ζωή τους, άλλοι έχουν φύγει, απολαμβάνουν με τον καλύτερο τρόπο την βαθιά φιλία που έχουν δημιουργήσει, τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, και ο χρόνος είναι σύμμαχός τους. Η ιστορία της αγαπημένης κοριτσοπαρέας έχει περάσει στη νέα εποχή και έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.Στο ντοκιμαντέρ, σεναριογράφοι, ενδυματολόγοι, οι αγαπημένες ηθοποιοί Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σύνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, αλλά και οι νέες αφίξεις όπως η Σάρα Ραμίρεζ (η Dr. Κάλι Τόρες του Grey’s Anatomy), και η Σαρίτα Τσάντχερι, μιλούν για την όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.Το τρέιλερ ξεκινά με ένα πλάνο από μια σκηνή σε τραπέζι πικνίκ, όπου η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν ακούει το σήμα για να ξεκινήσει το γύρισμα. Ακολουθούν νυχτερινά πλάνα, η Σάρλοτ μαθαίνει να παίζει τένις, οι ηθοποιοί φωτογραφίζονται, προβάρουν τα ρούχα που θα φορέσουν, συζητούν με τους σεναριογράφους, γελούν, γνωρίζονται με τα νέα πρόσωπα του καστ, χορεύουν, δίνουν συνεντεύξεις και εξομολογούνται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Η Σύνθια Νίξον σκηνοθετεί ένα επεισόδιο και η Πάρκερ, την ώρα που πηγαίνει στο σετ για το πρώτο γύρισμα, δεν διστάζει να πει πως ακόμα και μετά από 23 χρόνια, είναι ενθουσιασμένη και τρομοκρατημένη!Διαθέσιμο αποκλειστικά στο, το «Σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα».Ανακάλυψε περισσότερα γιααπό το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο τουανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε τη στιγμή που το θέλουμε.Απόκτησε πρόσβαση σε όλο το δημοφιλές περιεχόμενο, εύκολα και γρήγορα και χωρίς χρήση αποκωδικοποιητή, μεστο Vodafone.gr και απόλαυσε 1 μήνα δωρεάν δοκιμή χωρίς δέσμευση συμβολαίου.