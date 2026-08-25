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Η απόλυτη μάχη γιγάντων στα SUV το απόλυτο συγκριτικό - 3.700 ίπποι στα χέρια σας
Οχτώ «καυτά» 4×4, με τιμές από «ακριβό» έως «είσαι με τα καλά σου;» δεν ξεχωρίζουν μόνο εξαιτίας των εκρηκτικών επιδόσεών τους αλλά πρωτίστως με την ικανότητά τους να κάνουν τα πάντα και να πηγαίνουν παντού.
Οχτώ «καυτά» 4×4, με τιμές από «ακριβό» έως «είσαι με τα καλά σου;» δεν ξεχωρίζουν μόνο εξαιτίας των εκρηκτικών επιδόσεών τους αλλά πρωτίστως με την ικανότητά τους να κάνουν τα πάντα και να πηγαίνουν παντού.
Τα SUV επιδόσεων δεν έχουν απλώς κυριαρχήσει· έχουν διαφοροποιηθεί σε τρελό βαθμό. Αν ήθελες ταχύτητα και ύψος από το έδαφος πριν από 20 χρόνια, οι επιλογές σου ήταν όλες μεγάλες, τετραγωνισμένες και γερμανικές. Σήμερα υπάρχει κάτι γρήγορο και ψηλό από κάθε μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, και μάλιστα σε πολλαπλά σχήματα και μεγέθη. Καλύπτουν επίσης σχεδόν κάθε εύρος τιμών: από σχετικά απλά μηχανήματα που δεν θα έδειχναν παράταιρα έξω από ένα συνηθισμένο μεσοαστικό σπίτι μέχρι ένα οικογενειακό supercar που κοστίζει όσο αυτό το μεσοαστικό σπίτι -ίσως και λίγο ακόμα από το διπλανό.
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