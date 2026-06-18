ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η επιστροφή του Σταμάτη, το αναμενόμενο καλοκαιρινό μπαμ και ραντεβού τον Σεπτέμβρη

• Κάποιες φορές η μεγαλύτερη επιβεβαίωση για έναν δημοσιογράφο δεν είναι τα εύσημα. Είναι ο χρόνος.

• Εδώ και μήνες γράφαμε για εξελίξεις που αρκετοί δεν ήθελαν να ακούσουν. Γράφαμε για αλλαγές σε ιδιοκτησίες, για μετακινήσεις, για αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί πίσω από κλειστές πόρτες. Σήμερα, πολλά από αυτά επιβεβαιώνονται επίσημα.

• Τα σήματα της Renault δεν βρίσκονται πλέον στο κτίριο της Εθνικής Οδού. Η εταιρεία ετοιμάζει τη μετακόμισή της. Οι αλλαγές που περιγράφαμε δεν ήταν σενάρια. Ήταν η πραγματικότητα που ερχόταν.

• Η δημοσιογραφία δεν υπάρχει για να χαϊδεύει αυτιά. Υπάρχει για να καταγράφει γεγονότα. Κάποιες φορές αυτό δημιουργεί δυσφορία. Άλλες φορές στεναχώρια. Συχνά ενοχλεί. Όμως αυτή είναι η δουλειά της.

• Η αγορά του αυτοκινήτου βρίσκεται σε μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Σήμερα, πολύ περισσότεροι άνθρωποι παλεύουν για ένα κομμάτι μιας αγοράς 150.000 έως 160.000 αυτοκινήτων απ’ ό,τι στο παρελθόν, όταν οι ταξινομήσεις πλησίαζαν τις 300.000 μονάδες.

• Ο ανταγωνισμός έχει αλλάξει. Οι νέοι παίκτες, κυρίως από την Κίνα, έχουν αναδιαμορφώσει τους κανόνες. Οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί. Οι αντοχές δοκιμάζονται καθημερινά.

• Το μεγαλύτερο όμως ερώτημα δεν αφορά τα αυτοκίνητα. Αφορά τους ανθρώπους.

• Η αγορά χρειάζεται και το νέο αίμα. Χρειάζεται όμως στελέχη που θα πάρουν ευθύνες, θα πάρουν αποφάσεις θα κάνουν λάθη, θα μάθουν και θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Για χρόνια μιλάμε για ανανέωση. Τώρα ήρθε η ώρα να την εμπιστευτούμε.

• Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τρεις μεγάλοι όμιλοι αναζητούν κορυφαία στελέχη για κρίσιμες θέσεις ευθύνης. Οι αλλαγές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Κάποιες είναι ορατές. Άλλες όχι ακόμη.

• Όσοι γνωρίζουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές, ας κρατήσουν αυτή την πληροφορία.

• Από τη δική μας πλευρά θα συνεχίσουμε να γράφουμε με σεβασμό στους ανθρώπους, στις θέσεις και στις διαδρομές τους. Αλλά και με την ίδια ανεξαρτησία που μας έφερε μέχρι εδώ.

• Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που συζητείται όλο και πιο έντονα στα γραφεία των εισαγωγικών εταιρειών, πίσω από κλειστές πόρτες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

• Η αναζήτηση στελεχών.

• Όχι απλώς στελεχών. Ανθρώπων που μπορούν να αναλάβουν άμεσα την ευθύνη μεγάλων οργανισμών, να πάρουν αποφάσεις από την πρώτη ημέρα και να διαχειριστούν μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική.

• Το πρόβλημα είναι ότι οι διαθέσιμοι άνθρωποι λιγοστεύουν. Και όσο η πίεση αυξάνεται, τόσο περισσότερες εταιρείες στρέφουν το βλέμμα τους εκτός συνόρων, αναζητώντας λύσεις από το εξωτερικό.

• Είναι όμως αυτή η σωστή λύση; Κατά τη γνώμη μας, όχι πάντα.

• Όχι γιατί λείπουν οι ικανότητες. Ούτε γιατί ένα ξένο στέλεχος δεν μπορεί να είναι επιτυχημένο. Η ελληνική αγορά, όμως, έχει μια ιδιαιτερότητα που δύσκολα περιγράφεται σε ένα βιογραφικό ή σε μια παρουσίαση PowerPoint.

• Είναι μια αγορά με δικούς της κανόνες, δικές της ισορροπίες και δικό της τρόπο λειτουργίας. Μια αγορά που πολλές φορές δεν μοιάζει με καμία άλλη στην Ευρώπη.

• Για να την καταλάβει κάποιος πραγματικά χρειάζεται χρόνο. Και ο χρόνος είναι το μοναδικό αγαθό που σήμερα δεν διαθέτουν οι περισσότερες εταιρείες.

• Οι στόχοι τρέχουν. Οι μάρκες πολλαπλασιάζονται. Ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός από ποτέ. Τα περιθώρια σφάλματος έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

• Σε αυτό το περιβάλλον δεν αναζητάς έναν άνθρωπο που θα χρειαστεί χρόνια προσαρμογής. Αναζητάς κάποιον που θα φορέσει αμέσως την πανοπλία και θα μπει στη μάχη από την πρώτη ημέρα.

• Και εδώ γεννάται ένα ακόμη ερώτημα.

• Αν η λύση ήταν πάντα η εισαγωγή στελεχών από το εξωτερικό, γιατί αρκετοί μεγάλοι διεθνείς όμιλοι επιλέγουν ακριβώς το αντίθετο;

• Είναι άραγε τυχαίο ότι μεγάλες εμπιστεύονται Έλληνες επικεφαλής για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας; Δείτε την επιλογή της Taavura, toy Union Automotive Group, της Emil Frey

• Η περίπτωση του Hermann που με την ομάδα του το πάνε τέζα το μαγαζί είναι εντελώς διαφορετική. Με τόσα χρόνια που είναι Ελλάδα, είναι έτοιμος ακόμα και να κυβερνήσει!

• Ο Σταμάτης ο Μπογέας μπαίνει στην ομάδα Καββούρη και αναλαμβάνει στο Χαλάνδρι τα Fleet. καλή επιτυχία…

• Παράλληλα αποχώρησε η Ντίνα Οικονομίδου που προερχόταν απο την OPEL Hellas με 26 χρόνια στην εταιρεία.

• Ο Εμιρζάς ξεκίνησε στου Σαρακάκη, αλλά ανακοίνωση ακόμα δεν εχουμε δει… Φαντάζομαι θα δούμε…

• Ο τιτλος της θέσης του “Chief Commercial Officer at Saracakis Group of Companies and Kinsen”

• Με όλο το σεβασμό, αναμφίβολα είναι κάτι που το χρειαζόταν ο συγκεκριμένος Ομιλος.

• Αντε να έρθει και η εξωστρέφεια…

• Οι άνθρωποι που λαμβάνουν τις αποφάσεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι η επιτυχία σε μια αγορά δεν εξαρτάται μόνο από τα προϊόντα, τα κεφάλαια ή τη στρατηγική. Εξαρτάται και από την κατανόηση της τοπικής πραγματικότητας.

• Και αυτή η γνώση δεν αποκτάται σε λίγους μήνες.

• Αν κάποιος κοιτάξει σήμερα την αγορά του αυτοκινήτου μόνο από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε νέες εκθέσεις και κτίρια, θα πιστέψει ότι βρισκόμαστε ξανά στις εποχές των 280.000 και 300.000 ταξινομήσεων.

• Αναζητήσεις ακινήτων σε κάθε γωνιά της Αττικής και όχι μόνο. Συμφωνίες που κλείνουν γρήγορα για να μην το πάρει άλλος. Ενοίκια στον ουρανό. Χώροι που πριν από λίγα χρόνια έμεναν άδειοι και σήμερα αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης.

• Η κινητικότητα είναι πρωτοφανής. Και δεν αφορά μόνο τα ακίνητα.

• Την ίδια στιγμή εξελίσσεται ένα αθόρυβο αλλά ιδιαίτερα έντονο παιχνίδι μετακινήσεων στελεχών. Η αναζήτηση ανθρώπων έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλές φορές τα όρια μεταξύ προσέλκυσης και… αρπαγής στελεχών γίνονται δυσδιάκριτα.

• Όλοι αναζητούν ανθρώπους. Όλοι αναζητούν χώρους. Όλοι αναζητούν ανάπτυξη.

• Το ερώτημα είναι αν όλοι αναζητούν και τη σωστή ισορροπία. Γιατί η πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη. Η ελληνική αγορά δεν βρίσκεται στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος. Τα περιθώρια κέρδους μικρότερα. Οι απαιτήσεις των κατασκευαστών αυστηρότερες.

• Γι’ αυτό και χρειάζεται ψυχραιμία.

• Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες. Η ανάπτυξη επίσης. Κανείς δεν προχωρά κοιτώντας συνεχώς πίσω.

• Όμως εξίσου επικίνδυνο είναι να ξεχνάς πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον γύρω σου.

• Η αγορά έχει περάσει κρίσεις. Έχει περάσει μνημόνια. Έχει δει εταιρείες να μεγαλώνουν και άλλες να εξαφανίζονται. Έχει δει εκθέσεις να γεμίζουν κόσμο και λίγα χρόνια αργότερα να κατεβάζουν ρολά.

• Η μνήμη είναι πολύτιμο εργαλείο στη διοίκηση. Σημειώστε το τονίζω: Η μνήμη και όχι ο φόβος…

• Όσοι καταφέρουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη φιλοδοξία και τη σύνεση θα είναι οι κερδισμένοι της επόμενης ημέρας.

• Οι υπόλοιποι θα αναρωτιούνται πώς χάθηκαν τόσο γρήγορα οι βεβαιότητες που θεωρούσαν δεδομένες.

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• Μαθαίνω οτι ετοιμάζει τρελό ντου ο Πετρούτσος και η ομάδα του στην αγορά μεταχειρισμένων…

• Το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για ξεκούραση. Είναι όμως και η ιδανική περίοδος για αυτοκριτική.

• Γιατί το φθινόπωρο που έρχεται δεν θα μοιάζει με κανένα από τα προηγούμενα. Η αγορά αλλάζει με ταχύτητα, νέοι παίκτες εμφανίζονται καθημερινά και μπροστά μας βρίσκεται η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

• Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Όχι για τα προϊόντα. Για το marketing.

• Γιατί όσο εντυπωσιακά και αν είναι τα νέα μοντέλα που έρχονται, άλλο τόσο εντυπωσιακές είναι ορισμένες αποφάσεις προβολής που βλέπουμε από κάποιους τελευταία. Όχι με την καλή έννοια.

• Υπάρχουν καμπάνιες που κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και καταφέρνουν το ακατόρθωτο: να μειώνουν την αξία του ίδιου του προϊόντος που υποτίθεται ότι προωθούν.

• Το αυτοκίνητο είναι τεχνολογία. Είναι [ένα μηχανολογικό θαύμα. Είναι ασφάλεια. Είναι σχεδιασμός. Είναι όνειρο… Δεν είναι αξεσουάρ παραλίας.

• Κι όμως, βλέπουμε συχνά το marketing να περιορίζεται σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων, όπου κάποιος influencer της μιας χρήσης μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που δεν γνωρίζει, κρατά το τιμόνι σαν να μεταφέρει κουτί πίτσας, φορά παντόφλες παραλίας και μας ενημερώνει πόσο «τέλειο vibe» νιώθει πηγαίνοντας για μπάνιο.

• Συγχωρέστε μας, αλλά αυτό δεν είναι αυτοκινητικό marketing. Είναι φθηνό περιεχόμενο με ακριβό κόστος.

• Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι ότι υπάρχουν τέτοιες προτάσεις. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τις εγκρίνουν.

• Το φθινόπωρο λοιπόν δεν θα κριθούν μόνο οι πωλήσεις, οι ταξινομήσεις και τα νέα μοντέλα. Θα κριθούν και οι στρατηγικές. Θα φανεί ποιοι επένδυσαν στην ουσία και ποιοι στο περιτύλιγμα.

• Γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να συγχωρέσει πολλά.

• Την προχειρότητα όμως σπάνια τη συγχωρεί η αγορά.

• Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της τελευταίας τακτικής «Πίσω Κίνησης» πριν από το καλοκαίρι.

• Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε σήμερα.

• Γιατί αν κάτι έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι η αγορά του αυτοκινήτου δεν σταματά ποτέ να παράγει ειδήσεις, παρασκήνιο, ανατροπές και εκπλήξεις.

• Και πιστέψτε μας, υπάρχουν ακόμη πολλά που δεν έχουν γραφτεί.

• Υπάρχουν εξελίξεις που ωριμάζουν. Συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αποφάσεις που δεν έχουν ανακοινωθεί. Μετακινήσεις στελεχών που συζητιούνται έντονα πίσω από κλειστές πόρτες.

• Ορισμένες από αυτές ίσως περιμένουν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Κάποιες άλλες ίσως όχι.

• Γι’ αυτό και δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση αν μέσα στο καλοκαίρι χρειαστεί να επιστρέψουμε με μια έκτακτη «Πίσω Κίνηση».