Το Haval HX πονοκεφαλιάζει τους ανταγωνιστές του

Το νέο Haval HX αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης, βάζοντας ευθέως στο στόχαστρο εμβληματικά μοντέλα όπως το Toyota Land Cruiser και το Land Rover Defender.





Μέχρι σήμερα, η Haval ήταν γνωστή κυρίως για πιο «ήπια» SUV, ωστόσο με το HX επιχειρεί μια δυναμική στροφή. Το νέο μοντέλο που θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της μητρικής εταιρείας Great Wall Motor, στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, χάρη στον επιβλητικό και αυστηρά τετραγωνισμένο σχεδιασμό του.Η αισθητική του HX ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία των κλασικών off-road οχημάτων. Έντονα φουσκωμένα φτερά, παχιές κολόνες και στιβαρές χειρολαβές συνθέτουν μια εικόνα ανθεκτικότητας, ενώ η συνολική σχεδίαση παραπέμπει άμεσα σε ανταγωνιστές της κατηγορίας, όπως το BYD Yangwang U8. Εμπρός ξεχωρίζουν τα μεγάλα, τετραγωνισμένα φωτιστικά σώματα και η λιτή μάσκα, ενώ στο πίσω μέρος διατηρείται η παραδοσιακή πλαϊνή πόρτα με εξωτερική ρεζέρβα, στοιχείο-σήμα κατατεθέν των σκληροτράχηλων 4×4.Σε τεχνικό επίπεδο, το HX βασίζεται στη νέα αρθρωτή πλατφόρμα GWM One, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να αντέχει στις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες. Παράλληλα, φιλοξενεί σύγχρονα υβριδικά συστήματα κίνησης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της κατηγορίας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.Στην «καρδιά» του μοντέλου βρίσκεται ένα plug-in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός εξελιγμένου αυτόματου κιβωτίου τεσσάρων σχέσεων, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση τόσο στην άσφαλτο όσο και σε δύσβατα εδάφη. Η Haval φαίνεται αποφασισμένη να προσφέρει επιδόσεις και δυνατότητες που θα σταθούν απέναντι στους κορυφαίους εκπροσώπους της κατηγορίας.