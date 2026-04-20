Το Haval HX πονοκεφαλιάζει τους ανταγωνιστές του
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να ανατρέπει τα δεδομένα και να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε κατηγορίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «κλειστές λέσχες» για παραδοσιακούς κατασκευαστές.
Το νέο Haval HX αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης, βάζοντας ευθέως στο στόχαστρο εμβληματικά μοντέλα όπως το Toyota Land Cruiser και το Land Rover Defender.
Η αισθητική του HX ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία των κλασικών off-road οχημάτων. Έντονα φουσκωμένα φτερά, παχιές κολόνες και στιβαρές χειρολαβές συνθέτουν μια εικόνα ανθεκτικότητας, ενώ η συνολική σχεδίαση παραπέμπει άμεσα σε ανταγωνιστές της κατηγορίας, όπως το BYD Yangwang U8. Εμπρός ξεχωρίζουν τα μεγάλα, τετραγωνισμένα φωτιστικά σώματα και η λιτή μάσκα, ενώ στο πίσω μέρος διατηρείται η παραδοσιακή πλαϊνή πόρτα με εξωτερική ρεζέρβα, στοιχείο-σήμα κατατεθέν των σκληροτράχηλων 4×4.
Σε τεχνικό επίπεδο, το HX βασίζεται στη νέα αρθρωτή πλατφόρμα GWM One, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να αντέχει στις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες. Παράλληλα, φιλοξενεί σύγχρονα υβριδικά συστήματα κίνησης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της κατηγορίας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Στην «καρδιά» του μοντέλου βρίσκεται ένα plug-in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός εξελιγμένου αυτόματου κιβωτίου τεσσάρων σχέσεων, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση τόσο στην άσφαλτο όσο και σε δύσβατα εδάφη. Η Haval φαίνεται αποφασισμένη να προσφέρει επιδόσεις και δυνατότητες που θα σταθούν απέναντι στους κορυφαίους εκπροσώπους της κατηγορίας.
Ωστόσο, το στοιχείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά το HX από τον ανταγωνισμό είναι η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 4×4 που βασίζονται κυρίως σε μηχανικά συστήματα, όπως τα μπλοκέ διαφορικά και οι άκαμπτοι άξονες, το νέο μοντέλο περνά στην ψηφιακή εποχή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσία αισθητήρα LiDAR στο επάνω μέρος του παρμπρίζ, ο οποίος συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν το σύστημα Navigate On Autopilot (NOA), μια προηγμένη πλατφόρμα υποβοήθησης που βασίζεται σε αρχιτεκτονική οπτικής μάθησης (VLA). Το σύστημα αναλύει το περιβάλλον, κατανοεί την κυκλοφορία και μπορεί να διαχειρίζεται αυτόνομα την πορεία και την ταχύτητα του οχήματος, ιδιαίτερα σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.
Παράλληλα, η τεχνολογία διευκολύνει σημαντικά και τις καθημερινές διαδικασίες, όπως το παρκάρισμα. Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αναλαμβάνει να τοποθετήσει το μεγάλο SUV με ακρίβεια εκατοστού, απαλλάσσοντας τον οδηγό από μια απαιτητική διαδικασία.
Η εμπορική διάθεση του Haval HX στην κινεζική αγορά αναμένεται προς τα τέλη του 3ου τριμήνου του 2026, ενώ η διεθνής του πορεία εκτιμάται ότι θα προκαλέσει έντονες ανακατατάξεις. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές καλούνται πλέον να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τιμής και εξοπλισμού των μοντέλων τους, καθώς η κινεζική πρόταση συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση, το Haval HX δεν αποτελεί απλώς ένα νέο μοντέλο, αλλά ένδειξη μιας ευρύτερης αλλαγής ισορροπιών στην παγκόσμια αγορά των σκληροτράχηλων SUV.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
