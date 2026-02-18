Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Skoda Kamiq: Αξιοπιστία, άνεση, τεχνολογία – τώρα με 130€/μήνα & 2.000€ όφελος
Το Skoda Kamiq είναι διαθέσιμο με ισχυρή εμπορική πρόταση: από 130€ τον μήνα, ενώ για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων προσφέρεται και όφελος 2.000€
Παράλληλα, όλα τα Kamiq συνοδεύονται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο2 που περιλαμβάνει 4 χρόνια Εγγύηση, 3 χρόνια Service και 3 χρόνια Ασφάλεια, ενισχύοντας την αξία και το χαμηλό κόστος χρήσης. Μια πρόταση με ξεκάθαρο εμπορικό αποτύπωμα, που συνδυάζει ανταγωνιστικό κόστος, πλούσιο εξοπλισμό και ουσιαστικά προνόμια σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την κατηγορία.
Το compact SUV Skoda Kamiq με έμφαση στην άνεση και την ευρυχωρία, ξεχωρίζει για τους άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, την αξιοπιστία και τεχνογνωσία της μάρκας, καθώς και τις πρακτικές Simply Clever λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη. Επιπλέον, διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της πόλης όσο και στις ανάγκες ενός ταξιδιού, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Είναι ιδανικό για νέες οικογένειες, για active lifestyle, αλλά και για εταιρικούς χρήστες πόλης που αναζητούν ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για κάθε ημέρα.
Παράλληλα, το Kamiq ενισχύει την πρότασή του και σε επίπεδο διαθέσιμων εκδόσεων, με τη Selection Plus να ξεχωρίζει ως βασικό εμπορικό πλεονέκτημα, προσφέροντας αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό που ενισχύει ουσιαστικά την αξία για τον πελάτη.
Με μια ισχυρή εμπορική πρόταση, το Skoda Kamiq επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές στην κατηγορία των compact SUV, για οδηγούς που θέλουν αξιοπιστία, πρακτικότητα, τεχνολογία και καθημερινή άνεση.
Δείτε τη νέα τηλεοπτική καμπάνια: εδώ
1) Το όφελος 2.000€ αναφέρεται σε προωθητική ενέργεια και σε συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, με ισχύ έως και 31/03.
2) Παράδειγμα: Kamiq Selection 1.0 TSI 116 PS τιμή 21.950€ προκ/λή 34%, επιτ. 4,5% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 5,95%) για 36 μήνες, δόση 130€/μήνα πλην τελευταίας 13.500€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης υπέρ τρίτων, προσ/σία δανείου Α, service τριετίας και ασφάλεια οχήματος για όλη τη διάρκεια).
