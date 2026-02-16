Στη χώρα μας το Zeekr 7GT

Η

παρουσίασε τον Ιανουάριο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το

. Σχεδιασμένο με έμφαση στην ακρίβεια, τη σύνδεση με τον οδηγό και την καθημερινή χρηστικότητα, το σπορ SUV συνδυάζει πρωτοποριακή τεχνολογία,





Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το Zeekr 7GT προσφέρει ιδανική ισορροπία, άμεση απόκριση και εξαιρετική οδική συμπεριφορά. Το επιβλητικό αμάξωμα ευρωπαϊκής έμπνευσης φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 75 kWh ή 100 kWh, αυτονομία έως 655 χλμ. και υπερταχεία φόρτιση 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια.



Το 7GT συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού GT με πρακτικότητα και άνεση. Προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων και επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία, με επιτάχυνση 0–100 χλμ./ ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ ώρα.



Με προσεκτικά μελετημένη αισθητική και έμφαση στη λεπτομέρεια, κάθε στοιχείο του Zeekr 7GT, από το πλαίσιο και το σύστημα διεύθυνσης έως τα φρένα και τα ελαστικά, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αίσθηση ελέγχου, άνεση και οδηγική απόλαυση.







Το εσωτερικό αποπνέει premium χαρακτήρα, με έξυπνες λύσεις και δυνατότητες εξατομίκευσης που αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία. Η εμπειρία ξεκινά από την είσοδο στο αυτοκίνητο, με οθόνη Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών.

Το Zeekr 7GT διαθέτει ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Τα προγράμματα οδήγησης, από το Comfort έως το Sport, προσαρμόζονται στις ανάγκες του οδηγού, ενώ η δυνατότητα φόρτισης έως 480 kW προσφέρει αυτονομία έως 340 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.



Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα του 7GT, με ενισχυμένη δομή, επτά αερόσακους και προηγμένα συστήματα Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.

Το νέο 7GT ξεχωρίζει όχι μόνο για τις επιδόσεις και την ποιότητα κατασκευής του, αλλά και για την ανταγωνιστική τιμολογιακή του τοποθέτηση. Το κορυφαίο μοντέλο της Zeekr είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία σε τρείς πλούσια εξοπλισμένα εκδόσεις.

Αναλυτικά, οι τιμές του στην ελληνική αγορά: