Αυτή είναι η ισχύς της επόμενης Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid

Η Porsche παρουσίασε την 911 Carrera GTS T-Hybrid η οποία συνδυαστικά αποδίδει 541 ίππους. Ωστόσο, μάλλον αυτή η ισχύς είναι «μικρή» για ό,τι ακολουθήσει…

Με βάση την αίτηση που υπέβαλαν οι άνθρωποι της Porsche στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας («WIPO»), ο κινητήρας της επόμενης γενιάς της εξηλεκτρισμένης 911 θα έχει σημαντικά αυξημένη απόδοση, συγκριτικά.

Η γερμανική εταιρεία σκοπεύει να αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα νέο σύστημα υβριδικής διάταξης το οποίο θα διαθέτει ιδιαίτερα συμπαγή ηλεκτροκινητήρα αξονικής ροής, σε συνδυασμό με τον boxer κινητήρα.

Η εν λόγω πατέντα περιγράφει ένα πρωτότυπο σύστημα συνδυασμού θερμικού κινητήρα με έναν εξαιρετικά λεπτό ηλεκτροκινητήρα αξονικής ροής, με στόχο τόσο την εξοικονόμηση χώρου και τη μείωση του βάρους όσο και σημαντική αύξηση της ισχύος, σε σχέση με ό,τι ισχύει τώρα.

Οι ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής διαφέρουν ριζικά αυτούς ακτινικής διάταξης. Θυμίζουμε ότι η 911 Carrera GTS T-Hybrid χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα ακτινικής διάταξης και η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς του συστήματος φτάνει τους 541 ίππους.



Ο  ηλεκτροκινητήρας αξονικής ροής τοποθετείται ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, στο σημείο όπου συνήθως βρίσκεται ο σφόνδυλος. Η διάταξη αυτή επιτρέπει να διατηρηθεί σχεδόν αμετάβλητο το συνολικό μήκος τού συστήματος μετάδοσης, ένας παράγοντας που είναι κρίσιμος στα οχήματα με τον κινητήρα στο πίσω μέρος ή στα κεντρομήχανα, όπου κάθε επιπλέον προστιθέμενο εκατοστό αποτελεί πρόβλημα.

Η νέα υβριδική διάταξη θα έχει σύστημα που θα βελτιώσει την ψύξη του συστήματος, διατηρώντας την αναπτυσσόμενη θερμοκρασία σε σταθερό επίπεδο, κάτι που συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης.

Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία που καινοτομεί στον τομέα παραγωγής ηλεκτροκινητήρων αξονικής ροής είναι η βρετανική Yasa, η οποία ανακοινώνει ότι η μέγιστη ισχύς τους μπορεί να φτάσει έως τους 470 ίππους και η μέγιστη ροπή έως τα 800 Nm.

 Η Porsche εξελίσσει τον δικό της ηλεκτροκινητήρα αξονικής ροής και δεν θα χρησιμοποιήσει αυτόν της Yasa. Βάσει των υπολογισμών της, η μέγιστη απόδοσή του θα κυμαίνεται μεταξύ 800–900 ίππων και το βάρος του θα είναι μικρό.

