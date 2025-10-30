Στα σκαριά ένα ηλεκτρικό SUV από την AUDI

Λίγο καιρό μετά το επίσημο ντεμπούτο του πρώτου AUDI, η υπομάρκα της γερμανικής εταιρείας και της SAIC Motor ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό SUV, το οποίο έχει ξεκινήσει τις δοκιμές του στους δρόμους της Κίνας.



Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα Advanced Digitized, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και το E5 Sportback, με τεχνολογία 800V για ταχύτατη φόρτιση και βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας.



Αν και ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί τεχνικές λεπτομέρειες, πληροφορίες των κινεζικών media αναφέρουν ότι η γκάμα θα αντικατοπτρίζει εκείνη του E5, με εκδόσεις που ξεκινούν με μπαταρίακαι απόδοσηκαι φτάνουν έως την κορυφαίαέκδοση τωνμεηλεκτροκινητήρες και μπαταρίαΟπτικά, το SUV διατηρεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της νέας γενιάς «». Σμιλεμένες επιφάνειες, ενιαία φωτεινή υπογραφήεμπρός και πίσω, καθώς και αεροδυναμικές λεπτομέρειες όπως αναδυόμενες χειρολαβές και κάμερες στη θέση των καθρεπτών.Ξεχωρίζει επίσης ένας αισθητήραςτοποθετημένος στην οροφή, προαναγγέλλοντας προηγμένες δυνατότητες στα συστήματα υποβοήθησης.Το νέο SUV αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του μέσα στο, ενώ η AUDI έχει ήδη επιβεβαιώσει την ανάπτυξη τρίτου μοντέλου έως το, το οποίο θα επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα της στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών της Κίνας.