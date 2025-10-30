Στα σκαριά ένα ηλεκτρικό SUV από την AUDI

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μετά το E5 Sportback, η AUDI ετοιμάζει και ένα ηλεκτρικό SUV με πλατφόρμα 800V.

Λίγο καιρό μετά το επίσημο ντεμπούτο του πρώτου AUDI, η υπομάρκα της γερμανικής εταιρείας και της SAIC Motor ετοιμάζει ένα ηλεκτρικό SUV, το οποίο έχει ξεκινήσει τις δοκιμές του στους δρόμους της Κίνας.

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα Advanced Digitized, την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και το E5 Sportback, με τεχνολογία 800V για ταχύτατη φόρτιση και βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας.

Αν και ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί τεχνικές λεπτομέρειες, πληροφορίες των κινεζικών media αναφέρουν ότι η γκάμα θα αντικατοπτρίζει εκείνη του E5, με εκδόσεις που ξεκινούν με μπαταρία 76 kWh και απόδοση 299 ίππους και φτάνουν έως την κορυφαία τετρακίνητη έκδοση των 787 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 100 kWh.

Οπτικά, το SUV διατηρεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της νέας γενιάς «AUDI». Σμιλεμένες επιφάνειες, ενιαία φωτεινή υπογραφή LED εμπρός και πίσω, καθώς και αεροδυναμικές λεπτομέρειες όπως αναδυόμενες χειρολαβές και κάμερες στη θέση των καθρεπτών.

Ξεχωρίζει επίσης ένας αισθητήρας LiDAR τοποθετημένος στην οροφή, προαναγγέλλοντας προηγμένες δυνατότητες στα συστήματα υποβοήθησης.

Το νέο SUV αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του μέσα στο 2026, ενώ η AUDI έχει ήδη επιβεβαιώσει την ανάπτυξη τρίτου μοντέλου έως το 2027, το οποίο θα επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα της στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών της Κίνας.
Η στρατηγική αυτή δείχνει πως η Audi σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του κινεζικού δικτύου έρευνας και παραγωγής της SAIC, διαμορφώνοντας μια ανεξάρτητη ταυτότητα που λειτουργεί παράλληλα, αλλά και διαφορετικά, από τη δραστηριότητα της μάρκας στην Ευρώπη.

