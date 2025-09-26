Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Η Volvo αναβαθμίζει το EX90
Θέλοντας να μείνει εμπρός από τον ανταγωνισμό, η Volvo δίνει στο EX90 ένα τεχνολογικό boost.
Η Volvo παρουσίασε προσφάτως την ανανεωμένη γενιά του EX90 με το ηλεκτρικό επταθέσιο SUV να υπόσχεται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Η μεγαλύτερη είδηση αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής 800 Volt, μια αναβάθμιση που αντικαθιστά την προηγούμενη διάταξη των 400 Volt και ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη φόρτιση, καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
Σύμφωνα με την σουηδική μάρκα, το νέο σύστημα συνεργάζεται με έξυπνους αλγορίθμους διαχείρισης μπαταρίας, επιτρέποντας σε φορτιστές συνεχούς ρεύματος DC 350 kW να προσθέτουν έως και 250 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά. Ένα άλμα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, που περιοριζόταν στα 250 kW.
Η Volvo αφήνει να εννοηθεί πως οι αλλαγές φέρνουν όχι μόνο ταχύτερη φόρτιση, αλλά και περισσότερη ισχύ για επιτάχυνση, ενώ οι μειώσεις στο βάρος μπαταριών και κινητήρων υπόσχονται ακόμα καλύτερη απόδοση.
Η τεχνολογική αναβάθμιση δεν σταματά στο σύστημα κίνησης. Το EX90 εξοπλίζεται με νέα πανοραμική οροφή ηλεκτροχρωμικής τεχνολογίας -παρόμοια με αυτήν του ES90- που ρυθμίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού.
Παράλληλα, το αυτοκίνητο προσφέρει συνδεδεμένες υπηρεσίες ασφαλείας, με ειδοποιήσεις για ολισθηρό οδόστρωμα ή ατύχημα μπροστά, αλλά και με το Emergency Stop Assist που μπορεί να καλέσει αυτόματα το κέντρο ανάγκης της Volvo αν ο οδηγός ακινητοποιηθεί.
Η σουηδική εταιρεία αναβάθμισε και τα συστήματα υποβοήθησης. Το αυτόματο επείγον τιμόνι πλέον λειτουργεί και στο σκοτάδι, ενώ η λειτουργία Park Pilot προσφέρει πλέον δυνατότητα παράλληλου παρκαρίσματος. Στην «καρδιά» όλων αυτών βρίσκεται διπλό υπολογιστικό σύστημα βασισμένο σε NVIDIA DRIVE AGX Orin, με ισχύ 500 τρισεκατομμυρίων πράξεων το δευτερόλεπτο.
Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως οι κάτοχοι του EX90 του 2025 θα μπορούν να αναβαθμίσουν τα οχήματά τους με αυτό το νέο «μυαλό» μέσω επίσκεψης στον αντιπρόσωπο.
Την ίδια στιγμή, η Volvo επενδύει στις ΗΠΑ. Το εργοστάσιο του Ridgeville στη Νότια Καρολίνα θα αναλάβει από το 2026 την παραγωγή του νέου XC60, σε mild-hybrid και plug-in υβριδικές εκδόσεις. Παράλληλα, προγραμματίζεται και η παραγωγή μιας νέας γενιάς υβριδικού μοντέλου, ειδικά προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς.
Η χρονιά 2025 θα είναι συμβολική. Η Volvo γιορτάζει 70 χρόνια παρουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει πουλήσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και με το EX90 του 2026 να σηματοδοτεί μια νέα εποχή ηλεκτρικής υπεροχής, το μέλλον μοιάζει πιο έτοιμο και τεχνολογικά ενημερωμένο από ποτέ.
