Η Volvo αναβαθμίζει το EX90

Η Volvo παρουσίασε προσφάτως την ανανεωμένη γενιά του EX90 με το ηλεκτρικό επταθέσιο SUV να υπόσχεται ότι θα αλλάξει τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η μεγαλύτερη είδηση αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής, μια αναβάθμιση που αντικαθιστά την προηγούμενη διάταξη τωνκαι ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη φόρτιση, καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.Σύμφωνα με την σουηδική μάρκα, το νέο σύστημα συνεργάζεται με έξυπνους αλγορίθμους διαχείρισης μπαταρίας, επιτρέποντας σε φορτιστές συνεχούς ρεύματοςνα προσθέτουν έως καιαυτονομίας σε μόλις δέκα λεπτά. Ένα άλμα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, που περιοριζόταν σταΗ Volvo αφήνει να εννοηθεί πως οι αλλαγές φέρνουν όχι μόνο ταχύτερη φόρτιση, αλλά και περισσότερη ισχύ για επιτάχυνση, ενώ οι μειώσεις στο βάρος μπαταριών και κινητήρων υπόσχονται ακόμα καλύτερη απόδοση.Η τεχνολογική αναβάθμιση δεν σταματά στο σύστημα κίνησης. Τοεξοπλίζεται με νέα πανοραμική οροφήτεχνολογίας -παρόμοια με αυτήν τουπου ρυθμίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού.Παράλληλα, το αυτοκίνητο προσφέρει συνδεδεμένες υπηρεσίες ασφαλείας, με ειδοποιήσεις για ολισθηρό οδόστρωμα ή ατύχημα μπροστά, αλλά και με τοπου μπορεί να καλέσει αυτόματα το κέντρο ανάγκης της Volvo αν ο οδηγός ακινητοποιηθεί.Η σουηδική εταιρεία αναβάθμισε και τα συστήματα υποβοήθησης. Το αυτόματο επείγον τιμόνι πλέον λειτουργεί και στο σκοτάδι, ενώ η λειτουργίαπροσφέρει πλέον δυνατότητα παράλληλου παρκαρίσματος. Στην «καρδιά» όλων αυτών βρίσκεται διπλό υπολογιστικό σύστημα βασισμένο σε, με ισχύτρισεκατομμυρίων πράξεων το δευτερόλεπτο.