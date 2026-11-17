Τζέιμς Μποντ: Πώς θα πίνει το μαρτίνι του πλέον ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Τζέιμς Μποντ: Πώς θα πίνει το μαρτίνι του πλέον ο Ρόμπερτ Πάτινσον
Με αφορμή την ανακοίνωση του νέου 007, θυμόμαστε τη σκηνή στο Casino Royale όπου ο Ντάνιελ Κρέγκ δίνει τη συνταγή για το δικό του μαρτίνι και το βαφτίζει Vesper.
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον διαδέχεται τον Ντάνιελ Κρέγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ και θα υποδυθεί τον 007 στην 26η ταινία της σειράς, σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Ο Κρέγκ αποχαιρέτησε τον ήρωα το 2021 με το No Time to Die. Στην πρώτη του εμφάνιση ως Μποντ, στο Casino Royale του 2006, είχε δώσει στους θεατές κάτι που μπορούσαν να δοκιμάσουν και στο σπίτι. Τη συνταγή για το μαρτίνι που ο ήρωας θα ονόμαζε Vesper.
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