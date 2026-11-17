Ο Ρόμπερτ Πάτινσον διαδέχεται τον Ντάνιελ Κρέγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ και θα υποδυθεί τον 007 στην 26η ταινία της σειράς, σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ. Ο Κρέγκ αποχαιρέτησε τον ήρωα το 2021 με το

. Στην πρώτη του εμφάνιση ως Μποντ, στο





Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr του 2006, είχε δώσει στους θεατές κάτι που μπορούσαν να δοκιμάσουν και στο σπίτι. Τη συνταγή για το μαρτίνι που ο ήρωας θα ονόμαζε Vesper.

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