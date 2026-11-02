Lidl House Athens: 9 ελληνικές σούπες του χειμώνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας
Lidl House Athens: 9 ελληνικές σούπες του χειμώνα από κάθε γωνιά της Ελλάδας
Υπάρχουν κάποια φαγητά που έχουν τη μοναδική ικανότητα να μας κάνουν να νιώθουμε αμέσως σαν στο σπίτι μας.
Οι σούπες είναι σίγουρα ένα από αυτά. Μια μεγάλη κατσαρόλα που αχνίζει πάνω στο μάτι της κουζίνας, μυρωδιές από φρέσκα λαχανικά, μυρωδικά και ζωμούς που σιγοβράζουν και ένα βαθύ πιάτο που μας περιμένει στο τραπέζι. Κάπως έτσι μοιάζει ο χειμώνας στην ελληνική κουζίνα.
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