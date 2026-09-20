Γαστρονομικό φθινόπωρο στην Αθήνα: Τι νέο έρχεται και πού θα φάμε
Γαστρονομικό φθινόπωρο στην Αθήνα: Τι νέο έρχεται και πού θα φάμε
Πολυσυζητημένες αφίξεις, υβριδικά projects, μπαρ και γιορτές γεύσης εμπλουτίζουν τον γαστρονομικό χάρτη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
Ο Σεπτέμβριος μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα και διανύοντας πλέον το δεύτερο μισό του, βρίσκει τη γευστική σκηνή της Αθήνας να αποχωρίζεται τις καλοκαιρινές της αναμνήσεις και να πατά σταθερά πλέον στις φθινοπωρινές πρεμιέρες. Η επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή επανεκκίνηση.
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