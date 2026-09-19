Parelia και Piqantro: Δύο διαφορετικές γευστικές εμπειρίες στη Μεσσηνία

Η μία εκτυλίσσεται λίγα βήματα από τη θάλασσα, με το ξύλο, την άμμο και τη μεγάλη προβλήτα να ορίζουν το σκηνικό. Η άλλη βρίσκεται ψηλά, ανάμεσα στα γήπεδα του γκολφ, με τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και τη Βοϊδοκοιλιά να απλώνονται στο βάθος.