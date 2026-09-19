Parelia και Piqantro: Δύο διαφορετικές γευστικές εμπειρίες στη Μεσσηνία
Parelia και Piqantro: Δύο διαφορετικές γευστικές εμπειρίες στη Μεσσηνία
Από την παραλία του W Costa Navarino μέχρι τους λόφους πάνω από τη Γιάλοβα, ο Νίκος Μπίλλης στήνει δύο διαφορετικές γευστικές εμπειρίες με κοινή αφετηρία τον τόπο
Η μία εκτυλίσσεται λίγα βήματα από τη θάλασσα, με το ξύλο, την άμμο και τη μεγάλη προβλήτα να ορίζουν το σκηνικό. Η άλλη βρίσκεται ψηλά, ανάμεσα στα γήπεδα του γκολφ, με τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και τη Βοϊδοκοιλιά να απλώνονται στο βάθος.
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