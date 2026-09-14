Τι κάνουμε τη μουστάρδα που έμεινε; 6 εύκολοι τρόποι να την αξιοποιήσουμε

Πόσες φορές έχει τύχει να μείνει για καιρό ανοιχτό ένα μπουκάλι ή βαζάκι μουστάρδα; Κάθε φορά περιμένουμε την επόμενη φορά που θα φτιάξουμε ένα σάντουιτς ή θα ψήσουμε λουκάνικα για να τη χρησιμοποιήσουμε. Ωστόσο, ακόμη και μια μικρή ποσότητα αρκεί για να δώσει ένταση σε μια σάλτσα, να δέσει ένα dressing ή να μεταμορφώσει μια απλή μαρινάδα.