Επιστροφή στο σχολείο: 90 ιδέες για γεύματα και καλέσματα
CANTINA
Επιστροφή στο σχολείο

Επιστροφή στο σχολείο: 90 ιδέες για γεύματα και καλέσματα

Από το φαγητό που περιμένει όλη η οικογένεια στο τραπέζι μέχρι εκείνα τα πιάτα που εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά όταν μαζεύεται μια παρέα παιδιών

Επιστροφή στο σχολείο: 90 ιδέες για γεύματα και καλέσματα
Κάθε σχολική μέρα κάποια στιγμή καταλήγει στην ίδια ερώτηση: «Τι θα φάμε σήμερα;». Και τότε αρχίζει ο προβληματισμός για ένα φαγητό που να είναι νόστιμο, χορταστικό, να έχει όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά και, ιδανικά, να αρέσει σε όλους. Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα έχουμε συγκεντρώσει πολλές και νόστιμες συνταγές για την επιστροφή στο σχολείο.

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