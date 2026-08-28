Το πιάτο της εβδομάδας: Οι κολοκυθοανθοί του Αλέξανδρου Τσιοτίνη στο CTC

Έντεκα χρόνια μετά το ξεκίνημά του, ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης συνεχίζει να ακολουθεί με συνέπεια τη δική του γαστρονομική πυξίδα. Στο πανέμορφο νεοκλασικό του Κεραμεικού, εκεί όπου πριν από χρόνια στεγαζόταν το «Αθήρι», ένα ακόμη ιστορικό κεφάλαιο της αθηναϊκής σκηνής, το CTC Urban Gastronomy εκπέμπει μια ώριμη, αλλά πάντα ανατρεπτική αύρα. Στην κομψή, καταπράσινη αυλή του, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά καλοκαιρινά καταφύγια της Αθήνας, το τυφλό μενού 11 σταδίων με τίτλο «Voyage» ξεδιπλώνεται σαν ένας γαστρονομικός πάπυρος γεμάτος γευστικές εκπλήξεις.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr