Το πιάτο της εβδομάδας: Οι κολοκυθοανθοί του Αλέξανδρου Τσιοτίνη στο CTC
Το πιάτο της εβδομάδας: Οι κολοκυθοανθοί του Αλέξανδρου Τσιοτίνη στο CTC
Κολοκυθοανθοί γεμιστοί με μυρωδικά, σάλτσα από ζωμό κολοκυθιού και burnt butter, μαγιάτικο και ζεστός ταραμάς με καπνιστό χέλι.
Κολοκυθοανθοί γεμιστοί με μυρωδικά, σάλτσα από ζωμό κολοκυθιού και burnt butter, μαγιάτικο και ζεστός ταραμάς με καπνιστό χέλι.
Έντεκα χρόνια μετά το ξεκίνημά του, ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης συνεχίζει να ακολουθεί με συνέπεια τη δική του γαστρονομική πυξίδα. Στο πανέμορφο νεοκλασικό του Κεραμεικού, εκεί όπου πριν από χρόνια στεγαζόταν το «Αθήρι», ένα ακόμη ιστορικό κεφάλαιο της αθηναϊκής σκηνής, το CTC Urban Gastronomy εκπέμπει μια ώριμη, αλλά πάντα ανατρεπτική αύρα. Στην κομψή, καταπράσινη αυλή του, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά καλοκαιρινά καταφύγια της Αθήνας, το τυφλό μενού 11 σταδίων με τίτλο «Voyage» ξεδιπλώνεται σαν ένας γαστρονομικός πάπυρος γεμάτος γευστικές εκπλήξεις.
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