10 συνταγές που φτιάχνουμε με το έτοιμο, αγοραστό κοτόπουλο σούβλας

Το κοτόπουλο σούβλας είναι ένα από τα πιο νόστιμα φαγητά και θέλουμε να το απολαμβάνουμε ζεστό, καθώς η γεύση της ξεροψημένης πέτσας είναι, κατά κοινή ομολογία, ανεπανάληπτη