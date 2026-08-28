10 συνταγές που φτιάχνουμε με το έτοιμο, αγοραστό κοτόπουλο σούβλας
10 συνταγές που φτιάχνουμε με το έτοιμο, αγοραστό κοτόπουλο σούβλας
Το κοτόπουλο σούβλας είναι ένα από τα πιο νόστιμα φαγητά και θέλουμε να το απολαμβάνουμε ζεστό, καθώς η γεύση της ξεροψημένης πέτσας είναι, κατά κοινή ομολογία, ανεπανάληπτη
Επιπλέον, το αγοραστό ψητό κοτόπουλο αποτελεί μία εύκολη λύση για το μεσημεριανό ή το βραδινό τραπέζι, ιδίως όταν ο χρόνος μάς πιέζει ασφυκτικά. Όμως, μπορεί να μας λύσει και τα χέρια όταν μας πιέζει ο χρόνος και θέλουμε να φτιάξουμε ένα πιάτο με κοτόπουλο που να είναι πιο σύνθετο, και όχι ένα απλό ψητό κοτόπουλο.
Είτε λοιπόν μας έχει περισσέψει είτε το χρησιμοποιήσουμε ως συστατικό συνταγής, το έτοιμο ψητό κοτόπουλο μας εξοικονομεί χρόνο ενώ δημιουργούμε με αυτό νόστιμα και χορταστικά πιάτα για την καθημερινότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Είτε λοιπόν μας έχει περισσέψει είτε το χρησιμοποιήσουμε ως συστατικό συνταγής, το έτοιμο ψητό κοτόπουλο μας εξοικονομεί χρόνο ενώ δημιουργούμε με αυτό νόστιμα και χορταστικά πιάτα για την καθημερινότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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