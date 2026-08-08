Πώς η διατροφή της νέας μαμάς επηρεάζει το μητρικό γάλα

Η περίοδος του μητρικού θηλασμού είναι μία από τις πιο απαιτητικές φάσεις στη ζωή μιας γυναίκας, καθώς οι ενεργειακές και διατροφικές της ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Η διατροφή της θηλάζουσας δεν συμβάλλει μόνο στη διατήρηση της δικής της υγείας, αλλά επηρεάζει και τη συγκέντρωση ορισμένων πολύτιμων θρεπτικών συστατικών του μητρικού γάλακτος, το οποίο αποτελεί την ιδανική τροφή για το βρέφος κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Αν και ο οργανισμός της μητέρας ρυθμίζει με εντυπωσιακό τρόπο τη σύσταση του μητρικού γάλακτος, η επαρκής πρόσληψη συγκεκριμένων βιταμινών, μετάλλων και ωφέλιμων λιπαρών οξέων παραμένει ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Μια ισορροπημένη διατροφή και η σωστή ενυδάτωση συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της μητέρας, υποστηρίζοντας παράλληλα τη φυσιολογική ανάπτυξη του βρέφους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες πρωτοβουλίες προαγωγής της υγείας, υπενθυμίζεται η σημασία της ενημέρωσης γύρω από τον θηλασμό και τα πολλαπλά οφέλη του τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.



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