Focu Sauvage: Μια πρώτη γεύση από το νέο εστιατόριο των Nomade et Sauvage
Focu Sauvage: Μια πρώτη γεύση από το νέο εστιατόριο των Nomade et Sauvage
Μια πρώτη γνωριμία με την κουζίνα των «Νομάδων», που βρήκε πλέον το σταθερό της σπίτι στο Focu Sauvage, στο Ρουφ
Σε μια Αθήνα όπου η εστιατορική σκηνή τρέχει σε ένα ολόδικό της, ιδιότυπο roller coaster το οποίο περιλαμβάνει ασυγκράτητα ανοίγματα χώρων με μιμητική διάθεση, αλλά και κάποιες στενάχωρες περιπτώσεις εστιατορίων που κλείνουν οριστικά τις πόρτες τους (ένα φαινόμενο που πολύ φοβάμαι πως θα πολλαπλασιαστεί στο κοντινό μέλλον), έρχεται το Focu Sauvage να επαναφέρει στο προσκήνιο τα πρωτόγονα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αθηναϊκής εστίασης.
Το νέο εγχείρημα των γνωστών «Νομάδων», Ιορδάνη Τσενεκλίδη, Παναγιώτη Σιαφάκα και των συνεργατών τους, δανείζεται το όνομά του από τη βλάχικη διάλεκτο, όπου focu σημαίνει φωτιά, και σκοπεύει να επανασυστήσει στο κοινό τις αρχέγονες πρακτικές μαγειρέματος και συντήρησης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Το νέο εγχείρημα των γνωστών «Νομάδων», Ιορδάνη Τσενεκλίδη, Παναγιώτη Σιαφάκα και των συνεργατών τους, δανείζεται το όνομά του από τη βλάχικη διάλεκτο, όπου focu σημαίνει φωτιά, και σκοπεύει να επανασυστήσει στο κοινό τις αρχέγονες πρακτικές μαγειρέματος και συντήρησης.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα