Focu Sauvage: Μια πρώτη γεύση από το νέο εστιατόριο των Nomade et Sauvage

Σε μια Αθήνα όπου η εστιατορική σκηνή τρέχει σε ένα ολόδικό της, ιδιότυπο roller coaster το οποίο περιλαμβάνει ασυγκράτητα ανοίγματα χώρων με μιμητική διάθεση, αλλά και κάποιες στενάχωρες περιπτώσεις εστιατορίων που κλείνουν οριστικά τις πόρτες τους (ένα φαινόμενο που πολύ φοβάμαι πως θα πολλαπλασιαστεί στο κοντινό μέλλον), έρχεται το Focu Sauvage να επαναφέρει στο προσκήνιο τα πρωτόγονα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αθηναϊκής εστίασης.Το νέο εγχείρημα των γνωστών «Νομάδων», Ιορδάνη Τσενεκλίδη, Παναγιώτη Σιαφάκα και των συνεργατών τους, δανείζεται το όνομά του από τη βλάχικη διάλεκτο, όπου focu σημαίνει φωτιά, και σκοπεύει να επανασυστήσει στο κοινό τις αρχέγονες πρακτικές μαγειρέματος και συντήρησης.