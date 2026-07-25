Μαγειρική εξπρές: Πώς θα φτιάξουμε απολαυστικά καλοκαιρινά πιάτα σε λιγότερο χρόνο
Μαγειρική εξπρές: Πώς θα φτιάξουμε απολαυστικά καλοκαιρινά πιάτα σε λιγότερο χρόνο
Το μυστικό για να περνάμε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα και περισσότερο στην ξαπλώστρα, δεν είναι να μαγειρεύουμε πιο γρήγορα. Είναι να μαγειρεύουμε πιο έξυπνα.
Οι άνθρωποι που μαγειρεύουν γρήγορα δεν τρέχουν, απλώς έχουν μάθει να οργανώνονται. Ξέρουν τι θα χρησιμοποιήσουν πριν ανοίξουν το ψυγείο. Επιλέγουν συνταγές που δεν γεμίζουν τον νεροχύτη με σκεύη. Καταλαβαίνουν ότι το μεγαλύτερο μυστικό της κουζίνας είναι η απλότητα.
Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα ανακαλύπτουμε την πραγματική φιλοσοφία της «μαγειρικής εξπρές».
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα ανακαλύπτουμε την πραγματική φιλοσοφία της «μαγειρικής εξπρές».
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα