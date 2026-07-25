Μαγειρική εξπρές: Πώς θα φτιάξουμε απολαυστικά καλοκαιρινά πιάτα σε λιγότερο χρόνο
CANTINA
Cantina

Μαγειρική εξπρές: Πώς θα φτιάξουμε απολαυστικά καλοκαιρινά πιάτα σε λιγότερο χρόνο

Το μυστικό για να περνάμε λιγότερο χρόνο στην κουζίνα και περισσότερο στην ξαπλώστρα, δεν είναι να μαγειρεύουμε πιο γρήγορα. Είναι να μαγειρεύουμε πιο έξυπνα.

Μαγειρική εξπρές: Πώς θα φτιάξουμε απολαυστικά καλοκαιρινά πιάτα σε λιγότερο χρόνο
Οι άνθρωποι που μαγειρεύουν γρήγορα δεν τρέχουν, απλώς έχουν μάθει να οργανώνονται. Ξέρουν τι θα χρησιμοποιήσουν πριν ανοίξουν το ψυγείο. Επιλέγουν συνταγές που δεν γεμίζουν τον νεροχύτη με σκεύη. Καταλαβαίνουν ότι το μεγαλύτερο μυστικό της κουζίνας είναι η απλότητα.

Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα ανακαλύπτουμε την πραγματική φιλοσοφία της «μαγειρικής εξπρές».

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