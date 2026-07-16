Κρεατίνη: Τι είναι, πού βρίσκεται και ποιοι ωφελούνται από τα συμπληρώματα

Τι είναι η κρεατίνη, πώς λειτουργεί στον οργανισμό και ποια είναι τα πιθανά οφέλη της; Όσα εξηγεί η διατροφολόγος για τη χρήση της.