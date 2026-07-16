Κρεατίνη: Τι είναι, πού βρίσκεται και ποιοι ωφελούνται από τα συμπληρώματα
Κρεατίνη: Τι είναι, πού βρίσκεται και ποιοι ωφελούνται από τα συμπληρώματα
Τι είναι η κρεατίνη, πώς λειτουργεί στον οργανισμό και ποια είναι τα πιθανά οφέλη της; Όσα εξηγεί η διατροφολόγος για τη χρήση της.
Η κρεατίνη είναι ένα από τα πιο μελετημένα συμπληρώματα διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως γύρω από τη χρήση της κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι και αλήθειες. Δείτε τι ακριβώς είναι και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να έχει πραγματικό όφελος.
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