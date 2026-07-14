Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (14/7/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (14/7/2026)

Ο σχεδιασμός του καθημερινού μενού αποτελεί μία «πρόκληση» για όλους μας, καθώς οι έντονοι ρυθμοί στους οποίους κινούμαστε δεν μας αφήνουν περιθώριο για να πολύπλοκες συνταγές

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (14/7/2026)
Αυτό που ψάχνουμε είναι να ετοιμάσουμε πιάτα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, χωρίς να πρέπει να αφιερώσουμε ώρες στην κουζίνα.

Για σήμερα Τρίτη, λοιπόν, θα ετοιμάσουμε ένα χορταστικό αλμυρό κέικ, με υλικά της εποχής, το οποίο αποτελεί ιδανικό σνακ και για το γραφείο (ή την παραλία εάν είστε διακοπές), έναν εύκολο μουσακά χωρίς μπεσαμέλ, μία χορταστική σαλάτα με βλίτα και ένα σεμιφρέντο με βύσσινα.

Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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