Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (14/7/2026)

Αυτό που ψάχνουμε είναι να ετοιμάσουμε πιάτα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, χωρίς να πρέπει να αφιερώσουμε ώρες στην κουζίνα.Για σήμερα Τρίτη, λοιπόν, θα ετοιμάσουμε ένα χορταστικό αλμυρό κέικ, με υλικά της εποχής, το οποίο αποτελεί ιδανικό σνακ και για το γραφείο (ή την παραλία εάν είστε διακοπές), έναν εύκολο μουσακά χωρίς μπεσαμέλ, μία χορταστική σαλάτα με βλίτα και ένα σεμιφρέντο με βύσσινα.