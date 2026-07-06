Πάμε εκδρομή: Με αρωματικά κεφτεδάκια, ντοματόπιτα χωρίς φύλλο και άλλες καλοκαιρινές συνταγές
Πάμε εκδρομή: Με αρωματικά κεφτεδάκια, ντοματόπιτα χωρίς φύλλο και άλλες καλοκαιρινές συνταγές
Καλοκαιρινές συνταγές φτιαγμένες για να «ταξιδεύουν» μαζί μας όλο το καλοκαίρι στο καράβι, στο αμάξι, στην παραλία, στο βουνό, στο πικ νικ.
Καλοκαιρινές συνταγές φτιαγμένες για να «ταξιδεύουν» μαζί μας όλο το καλοκαίρι στο καράβι, στο αμάξι, στην παραλία, στο βουνό, στο πικ νικ.
Τι μπορεί να μπει σε τάπερ και να έρθει μαζί μας που να μην είναι βαρετό και ”μια απ’ τα ίδια”; Κι όμως, με φαντασία, δημιουργηκότητα και τα σωστά υλικά, μπορούμε να απολαύσουμε στην εκδρομή μια ιδιαίτερη σαλάτα με τη γεύση ενός αγαπημένου κυριακάτικου φαγητού, τα πιο αρωματικά κεφτεδάκια κοτόπουλου, αλμυρό κείκ με ένα υλικό-έκπληξη, δροσερές τορτίγιες με αέρα Ανατολής, και μια πανεύκολη πίτα χωρίς φύλλο σχεδόν με όλα τα υλικά της χωριάτικης.
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