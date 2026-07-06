Πάμε εκδρομή: Με αρωματικά κεφτεδάκια, ντοματόπιτα χωρίς φύλλο και άλλες καλοκαιρινές συνταγές

Τι μπορεί να μπει σε τάπερ και να έρθει μαζί μας που να μην είναι βαρετό και ”μια απ’ τα ίδια”; Κι όμως, με φαντασία, δημιουργηκότητα και τα σωστά υλικά, μπορούμε να απολαύσουμε στην εκδρομή μια ιδιαίτερη σαλάτα με τη γεύση ενός αγαπημένου κυριακάτικου φαγητού, τα πιο αρωματικά κεφτεδάκια κοτόπουλου, αλμυρό κείκ με ένα υλικό-έκπληξη, δροσερές τορτίγιες με αέρα Ανατολής, και μια πανεύκολη πίτα χωρίς φύλλο σχεδόν με όλα τα υλικά της χωριάτικης.



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