Το σουτ μακάλο στον Κοντοσώρο, στο Ξινό Νερό
CANTINA
σουτ μακάλο Νίκος Κοντοσώρος Ξινό Νερό

Το σουτ μακάλο στον Κοντοσώρο, στο Ξινό Νερό

Το σουτ μακάλο είναι ένα μερακλίδικο πιάτο του εστιατορίου Κοντοσώρος, στο Ξινό Νερό, με μοσχαρίσιους κεφτέδες και βελούδινη σάλτσα.

Το σουτ μακάλο στον Κοντοσώρο, στο Ξινό Νερό
Βήμα 1

Κεφτέδες: Ζυμώνουμε καλά όλα τα υλικά να δημιουργηθεί ένα αφράτο και εύπλαστο μείγμα. Αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά ώστε να αναμειχθούν καλύτερα τα αρώματα. Πλάθουμε μικρούς στρογγυλούς κεφτέδες. Τους αλευρώνουμε ελαφρά και ζεσταίνουμε αρκετό ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι. Σε μέτρια φωτιά τηγανίζουμε τους κεφτέδες μέχρι να αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα από όλες τις πλευρές και να ψηθούν καλά στο εσωτερικό τους. Έπειτα τους μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίξουν.

Δείτε τα υλικά και την πλήρη εκτέλεση της συνταγής στο cantina.protothema.gr

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