Το πιάτο της εβδομάδας: Caramel Custard Tart (Τάρτα αλμυρής καραμέλας) στο More Φίλings
Το πιάτο της εβδομάδας: Caramel Custard Tart (Τάρτα αλμυρής καραμέλας) στο More Φίλings
Δοκιμάσαμε το φίνο, κρεμώδες και αρωματικό γλυκό του More Φίλings στο Κουκάκι.
Στο πολυμορφικό φούρνο-εστιατόριο More Φίλings στη γωνία των οδών Αναστασίου Ζίννη και Ανδρούτσου στο Κουκάκι, εκεί όπου για χρόνια δοκιμάζαμε την ελληνική κουζίνα της Φάμπρικας του Ευφρόσυνου, οι φωτιές της δημιουργικότητας δεν λένε να κοπάσουν. Για την ακρίβεια, πλάι στις αληθινές φωτιές που καίνε καθημερινά, οι δημιουργικές ιδέες ανάβουν από νωρίς το πρωί, καθώς πρόκειται για ένα σύγχρονο, πρωτότυπο και πολυδιάστατο project.
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