Ο Γιώργος Καραδήμος κυκλοφόρησε τραγούδι του στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Μαρκ Άλμοντ
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Μαρκ Άλμοντ Τραγούδι Συνεργασία

Ο Γιώργος Καραδήμος κυκλοφόρησε τραγούδι του στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Μαρκ Άλμοντ

Το  «Just Cry» αποτελεί την αγγλόφωνη εκδοχή του τραγουδιού «Να Κλαις»

Ο Γιώργος Καραδήμος κυκλοφόρησε τραγούδι του στα αγγλικά με τη συμμετοχή του Μαρκ Άλμοντ
Ιωάννα Μαρίνου
Με τον θρυλικό Βρετανό τραγουδιστή Μαρκ Άλμοντ συμπράττει ο Γιώργος Καραδήμος, παρουσιάζοντας το «Just Cry», την αγγλόφωνη εκδοχή του τραγουδιού «Να Κλαις».

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του νέου άλμπουμ του Γιώργου Καραδήμου, με το «Just Cry» να αποτελεί τη διεθνή διασκευή του τραγουδιού που είχε ήδη ερμηνεύσει μαζί με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Το «Να Κλαις / Just Cry» κινείται σε goth-pop μουσικά μονοπάτια, με τον Έλληνα τραγουδοποιό να δίνει στο κομμάτι νέα διάσταση μέσα από τη συνεργασία του με τον Άλμοντ, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Ακούστε το «Just Cry»

Giorgos Karadimos - Just Cry (feat. Marc Almond)(Official Lyric Video)
Ιωάννα Μαρίνου

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