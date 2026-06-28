Όταν τα αυγά γίνονται πρωταγωνιστές: Συνταγές για κάθε μέρα της εβδομάδας
CANTINA
Αυγά

Όταν τα αυγά γίνονται πρωταγωνιστές: Συνταγές για κάθε μέρα της εβδομάδας

Από αφράτες στραπατσάδες μέχρι φριτάτες και αυγά φούρνου, αυτές οι συνταγές με αυγά αξιοποιούν υλικά που έχουμε ήδη στην κουζίνα

Όταν τα αυγά γίνονται πρωταγωνιστές: Συνταγές για κάθε μέρα της εβδομάδας
Τα αυγά δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από το ψυγείο μας. Είναι εκεί για το πρωινό της τελευταίας στιγμής, για εκείνες τις μέρες που θέλουμε κάτι γρήγορο αλλά χορταστικό, για το ελαφρύ βραδινό μετά τη θάλασσα ή ακόμη και για το κυριακάτικο τραπέζι όταν συνδυάζεται με τυριά, λαχανικά και αρωματικά.

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