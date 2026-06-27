Το λεοντόψαρο τρώγεται, ο λαγοκέφαλος όχι: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Τις τελευταίες εβδομάδες τα ονόματα του λεοντόψαρου και του λαγοκέφαλου ακούγονται όλο και συχνότερα. Συχνά, μάλιστα, συγχέονται, παρότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά είδη. Το ένα μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια και αρκετοί επιστήμονες ενθαρρύνουν την αλίευσή του. Το άλλο απαγορεύεται να διατεθεί ως τρόφιμο και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους της ελληνικής παράκτιας αλιείας.

Δύο ξενικά ψάρια που μπερδεύονται συνεχώς

«Τρώγεται ο λαγοκέφαλος;», «Είναι δηλητηριώδες το λεοντόψαρο;», «Ποιο από τα δύο επικηρύσσουν;». Οι ερωτήσεις αυτές εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στις μηχανές αναζήτησης και στα social media. Δεν είναι παράξενο γιατί και τα δύο είδη είναι λεσεψιανοί μετανάστες που έφτασαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ προκαλώντας ανατροπές στα θαλάσσια οικοσυστήματα.



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