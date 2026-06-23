Θανάσης Τάσσος: Γιατί η Ήπειρος αξίζει να μπει στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας
Θανάσης Τάσσος: Γιατί η Ήπειρος αξίζει να μπει στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας
Η ομιλία του ιδιοκτήτη εστιατορίου Θαμών, Θανάση Τάσσου στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026
«Ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει έναν καινούριο τόπο, μια νέα ταυτότητα και μια περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Θαμών, Θανάσης Τάσσος, κατά την παρέμβασή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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