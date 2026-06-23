Θανάσης Τάσσος: Γιατί η Ήπειρος αξίζει να μπει στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας
CANTINA
Θανάσης Τάσσος

Θανάσης Τάσσος: Γιατί η Ήπειρος αξίζει να μπει στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας

Η ομιλία του ιδιοκτήτη εστιατορίου Θαμών, Θανάση Τάσσου στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026

Θανάσης Τάσσος: Γιατί η Ήπειρος αξίζει να μπει στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας
«Ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει έναν καινούριο τόπο, μια νέα ταυτότητα και μια περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Θαμών, Θανάσης Τάσσος, κατά την παρέμβασή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

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