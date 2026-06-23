Βαγγέλης Γείτονας: Η καινοτομία είναι μόνο η αρχή – Η μάχη κερδίζεται στις αγορές
Βαγγέλης Γείτονας: Η καινοτομία είναι μόνο η αρχή – Η μάχη κερδίζεται στις αγορές
Η ομιλία του Παραγωγού και εξαγωγέα χελιών και πέστροφας, Βαγγέλη Γείτονα, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Τη σημασία της καινοτομίας, της στρατηγικής και της επιμονής για την ανάπτυξη ενός εξαγωγικού αγροδιατροφικού προϊόντος ανέδειξε ο παραγωγός και εξαγωγέας χελιών και πέστροφας Βαγγέλης Γείτονας, κατά την τοποθέτησή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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