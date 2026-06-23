Βαγγέλης Γείτονας: Η καινοτομία είναι μόνο η αρχή – Η μάχη κερδίζεται στις αγορές

Τη σημασία της καινοτομίας, της στρατηγικής και της επιμονής για την ανάπτυξη ενός εξαγωγικού αγροδιατροφικού προϊόντος ανέδειξε ο παραγωγός και εξαγωγέας χελιών και πέστροφας Βαγγέλης Γείτονας, κατά την τοποθέτησή του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

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