Μαργαρίτης Σχοινάς: Υλοποιούμε σχέδια 411 εκατομμυρίων ευρώ για την Ήπειρο
Μαργαρίτης Σχοινάς: Υλοποιούμε σχέδια 411 εκατομμυρίων ευρώ για την Ήπειρο
Η ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Ήπειρο και η ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κ. Σχοινάς συμμετείχε εξ αποστάσεως, λόγω της παρουσίας του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο, στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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