Μαργαρίτης Σχοινάς: Υλοποιούμε σχέδια 411 εκατομμυρίων ευρώ για την Ήπειρο

Το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης στην Ήπειρο και η ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Ο κ. Σχοινάς συμμετείχε εξ αποστάσεως, λόγω της παρουσίας του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο, στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.