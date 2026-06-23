Παύλος Γερουλάνος: Η Ήπειρος θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον τουρισμό περιπέτειας
Παύλος Γερουλάνος: Η Ήπειρος θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον τουρισμό περιπέτειας
Η ομιλία του Βουλευτή Α΄ Αθηνών, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Η ομιλία του Βουλευτή Α΄ Αθηνών, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Τις μεγάλες δυνατότητες της Ηπείρου να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό θεματικού τουρισμού, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια, ανέδειξε ο βουλευτής Α’ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, κατά τη συζήτηση με θέμα «Το στοίχημα της Ηπείρου: η δημιουργία μιας ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας» στο 5ο Cantina Academy.
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