Παύλος Γερουλάνος: Η Ήπειρος θα μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταγωνιστής στον τουρισμό περιπέτειας

Τις μεγάλες δυνατότητες της Ηπείρου να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό θεματικού τουρισμού, αλλά και την ανάγκη ύπαρξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια, ανέδειξε ο βουλευτής Α’ Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, κατά τη συζήτηση με θέμα «Το στοίχημα της Ηπείρου: η δημιουργία μιας ολιστικής ταξιδιωτικής εμπειρίας» στο 5ο Cantina Academy.