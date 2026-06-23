Κωνσταντίνα Νικολάου: Η βιοποικιλότητα και οι τοπικές φυλές δίνουν προστιθέμενη αξία στα τυριά της Ηπείρου
CANTINA

Κωνσταντίνα Νικολάου: Η βιοποικιλότητα και οι τοπικές φυλές δίνουν προστιθέμενη αξία στα τυριά της Ηπείρου

Η ομιλία της Δρ. Κωνσταντίνας Νικολάου στη διάρκεια του 5ου Cantina Academy, στα Ιωάννινα.

Κωνσταντίνα Νικολάου: Η βιοποικιλότητα και οι τοπικές φυλές δίνουν προστιθέμενη αξία στα τυριά της Ηπείρου
«Η ιστορία του τυριού ξεκινά από το λιβάδι». Με αυτή τη φράση η Δρ. Κωνσταντίνα Νικολάου, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Εργαστηρίου Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, ανέδειξε τη στενή σχέση ανάμεσα στη βιοποικιλότητα, την κτηνοτροφία και την ποιότητα των τυριών της Ηπείρου, κατά τη συζήτηση για τα ΠΟΠ και ΠΓΕ τυριά της περιοχής στο 5ο Cantina Academy.


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