Αλεξάνδρα Μέγα: Δεν υπάρχει ποιοτικό προϊόν που να μη στηρίζεται σε ποιοτικό γάλα

«Δεν υπάρχει ποιοτικό προϊόν που να μην στηρίζεται σε ποιοτικό γάλα», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Μέγα, κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.