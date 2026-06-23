Αλεξάνδρα Μέγα: Δεν υπάρχει ποιοτικό προϊόν που να μη στηρίζεται σε ποιοτικό γάλα
Αλεξάνδρα Μέγα: Δεν υπάρχει ποιοτικό προϊόν που να μη στηρίζεται σε ποιοτικό γάλα
Η ομιλία της Διευθύντριας Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, Αλεξάνδρας Μέγα, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα
«Δεν υπάρχει ποιοτικό προϊόν που να μην στηρίζεται σε ποιοτικό γάλα», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Μέγα, κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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