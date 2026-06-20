5ο Cantina Academy | Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης

Η αγροτική παραγωγή υπήρξε διαχρονικά η βάση της οικονομίας και της ταυτότητας της Ηπείρου. Από την κτηνοτροφία και την τυροκομία μέχρι την αλιεία, την οινοπαραγωγή και τη μεταποίηση, ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής για την περιφέρεια.

, που πραγματοποιείται την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στα Ιωάννινα, από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, η συζήτηση με θέμα «Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης» θα εξετάσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική περιφέρεια. Στο πλαίσιο του 5ου Cantina Academy , που πραγματοποιείται την, από τοκαι το, η συζήτηση με θέμα «Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης» θα εξετάσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική περιφέρεια.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οινοποιείου – Αποσταγματοποιείου – Ξενοδοχείου Κατώγι Αβέρωφ κ. Αλέξανδρος Ιωάννου, ο παραγωγός και εξαγωγέας χελιών και πέστροφας κ. Βαγγέλης Γείτονας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου κ. Γιάννης Δεκόλης. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος κ. Γιώργος Ευγενίδης.



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