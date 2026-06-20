5ο Cantina Academy | Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης
CANTINA
5o Cantina Academy Μαργαρίτης Σχοινάς

5ο Cantina Academy | Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης

To 5ο Cantina Academy πραγματοποιείται την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στα Ιωάννινα, από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine

5ο Cantina Academy | Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης

Η αγροτική παραγωγή υπήρξε διαχρονικά η βάση της οικονομίας και της ταυτότητας της Ηπείρου. Από την κτηνοτροφία και την τυροκομία μέχρι την αλιεία, την οινοπαραγωγή και τη μεταποίηση, ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής για την περιφέρεια.

Στο πλαίσιο του 5ου Cantina Academy, που πραγματοποιείται την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στα Ιωάννινα, από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine, η συζήτηση με θέμα «Αγροτική παραγωγή: η ατμομηχανή της εξέλιξης» θα εξετάσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική περιφέρεια.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οινοποιείου – Αποσταγματοποιείου – Ξενοδοχείου Κατώγι Αβέρωφ κ. Αλέξανδρος Ιωάννου, ο παραγωγός και εξαγωγέας χελιών και πέστροφας κ. Βαγγέλης Γείτονας και ο Πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου κ. Γιάννης Δεκόλης. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος του Πρώτου Θέματος κ. Γιώργος Ευγενίδης.

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